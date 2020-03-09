防疫資優生形象佳！林佳龍：將強打「來台旅遊最安心」吸客

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，我國觀光產業大受打擊。交通部長林佳龍表示，疫情過後將針對國內外觀光提出補助計畫與加強行銷，他強調，我國這次成功防疫，未來第一波行銷重點，就是將「台灣是個防疫成功的國家」、「來台灣旅遊最安心」等概念為主要品牌。

林佳龍表示，近幾個月來旅行社受到巨大衝擊，因此交通部提出紓困、振興方案，目前已與業者充分溝通。考慮到旅行社需與消費者協調，若航空公司、飯店等不願退費，就須與消費者吸收，導致雙方關係緊張，林佳龍表示，交通部會居中協調，盡量減少旅行社損失。

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▲饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠，甚至有空出來的攤販。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，本次紓困包括融資貸款、展延、利息補貼等，也希望旅行社藉機提升對人才的培訓，優化旅行業的服務品質與方案，趁現在困難的時候提升競爭力，已待復甦時，迎接業績的大爆發。

林佳龍表示，這次台灣防疫成功，飽受國內外的肯定，未來觀光復甦時期，將以此作為最佳品牌，向國際宣傳「台灣是個防疫成功的國家」、「來台灣旅遊最安心」等概念，吸引旅客來台。

林佳龍指出，將編列5億元進行國際行銷，針對五大市場加強行銷，每個市場都增加了1億元的經費，其中東南亞市場將是一大重點，另外國旅補助計畫也已編列20億元。