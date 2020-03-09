旅遊業者逾17萬人！觀光培訓計畫「砸5億太少」　立委：能量不足

▲疫情影響，來台旅客大減。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情影響，觀光業大受衝擊，交通部投入44億元擬定觀光紓困計畫，並補助人才培訓計畫。立委李昆澤指出，交通部編列的預算太少，人才培訓經費僅5億，粗估導遊領隊10萬人加上旅館人員6萬人，至少需要32億的預算，經費明顯是杯水車薪。交通部長林佳龍則強調，若不夠會加碼。

立法院交通委員會今日邀集交通部長林佳龍、觀光局長周永暉、公路總局陳彥伯列席報告，並被質詢。立委李昆澤指出，目前全國旅宿業家數約12768間，交通部編列的融資貸款補貼經費210億元，約只能補助500到1000家。

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李昆澤表示，觀光局編列5億元的人才培訓計畫經費，不過我國領隊、導遊有10餘萬人，旅館人員約6萬人，總共快17萬人，若以每人每月補助上限18900元試算，17萬人就需要32億元以上的經費，目前編列的預算規模卻只有15％。

▲饒河夜市人潮減少，不像過去擁擠。（圖／記者李宜秦攝）



李昆澤表示，在運輸業人才培訓計畫3億元經費也不夠，目前全台計程車執業登記約10萬人，遊覽車業有917家、1.6萬人，共約11萬人，初估也要20億元，可見能量明顯不足。

周永暉表示，10萬名導遊、領隊不是全部都符合觀光局培訓對象，且多數都沒有執業，當初擬定培訓計畫時，也是希望能有一半的人上班，另一半的人來受訓，至於地方觀光公協會若也想要參與，則會以個案檢討，如果符合三分之一為旅遊業者等條件，才可納入。

陳彥伯表示，制定培訓計畫初衷，是希望遊覽車、計程車業者大部分人營業，其他人進行培訓，經費才會先擬定3億元。

林佳龍表示，交通部會持續滾動檢討，若有計畫效果很好，會以輕重緩急加以調整，增加計畫經費，強調「若不夠，會加碼」。