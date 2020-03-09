陸媒稱「15分新冠肺炎快篩」台灣學來的　中研院駁：都是自己開發

▲廖俊智談新冠病毒快篩相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

中央研究院昨天宣布已成功製造辨識新冠肺炎的檢測抗體好消息，且還是破紀錄19天完成抗體篩選，檢測時間還從4小時縮到15分鐘。不過，現在傳出大陸媒體稱這些是他們的成就，台灣是學來的。中研院院長廖俊智今（9日）駁斥，完全不是這麼回事。

廖俊智出席立法院教育及文化委員會報告業務前受訪，談快篩努力進度和過程強調，後續還要驗證實際病人檢體等難題，團隊持續努力中，希望愈快愈好。但有媒體問到，大陸稱該抗體篩選是他們的成就。廖俊智駁斥，完全不是這麼回事，都是台灣自己開發出來。

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廖俊智表示，2月初，研究人員便開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，比預期快2個月達成目標，令人振奮。

至於下一步？中央研究院提到，在經濟部的安排下，將與廠商聯繫生產新冠病毒快篩抗原檢測的原型產品，將送食藥署驗證，獲得衛生福利部許可後，順利的話，希望廠商能在3到4個月內量產。廖院長強調，學研單位、廠商及衛福部仍需緊密溝通聯繫，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。



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