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新冠肺炎快篩何時上市？　中研院曝團隊難題：盼愈快愈好

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▲▼立法院教育委員會 中研院長廖俊智 新冠病毒快篩相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲廖俊智希望該抗體篩選愈快愈好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

中央研究院昨天宣布已成功製造辨識新冠肺炎的檢測抗體，且是破紀錄19天完成抗體篩選，檢測時間更從4小時縮到15分鐘。中研院院長廖俊智今（9日）出席立法院教育及文化委員會報告業務前表示，希望愈快愈好，在最短時間內可以採用。

中研院說明，46株單株抗體中，其中，有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，快篩時可有效判別是否感染新冠病毒。透過此抗原檢測原型，量產後可將篩檢時間4小時縮短至15至20分鐘，快速提升檢疫需求。

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▲▼！中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢４小時縮成１５分。（圖／翻攝中央研究院臉書）

▲▼中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢4小時縮成15分。（圖／翻攝中央研究院臉書）

▲▼ 新冠肺炎病毒快篩檢測試劑研發時程。（圖／中央研究院提供）

廖俊智今說，目前是分析到一個對新冠病毒有專一性抗體，後續還要跟病人檢體驗證才能用，抗體開發過程靠中研院團隊一起努力。至於要量產到臨床使用？廖俊智說，主要跟衛福部、廠商和中研院所有學員等單位一起合作，關鍵是後續還要驗證實際病人檢體，克服量產上困難。

▲▼ 中研院院長廖俊智。（圖／記者許展溢攝）

▲中研院院長廖俊智提到，接下來最大的困難是驗證實際病人檢體。（圖／記者許展溢攝）

被問到時間？廖俊智強調，非常難講，但希望愈快愈好，一起合作，在最短時間完成。團隊至少1、20人，除基因體中心研究員楊安綏帶領團隊外，還有中研院各團隊互相幫忙。另外，傳出大陸媒體稱該抗體篩選是他們的成就，廖俊智駁斥，完全不是這麼回事，都是台灣自己開發出來。

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