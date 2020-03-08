15分抓到新冠肺炎病毒！中研院19天研發出快篩：2條線判定確診

▲中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢4小時縮成15分。（圖／翻攝中央研究院臉書）



記者許展溢／台北報導

中央研究院今（8日）中午在臉書PO出令人振奮的好消息，已成功製造六親不認，只辨識新冠肺炎的檢測抗體，且是破紀錄19天完成抗體篩選。基因體中心研究員楊安綏帶領團隊在19天內完成針對新冠病毒核蛋白（N protein）抗體試驗，檢測時間從4小時縮短為15分鐘。

中央研究院在臉書說明，結果出爐，46株單株抗體中，其中有1株抗體有極佳的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，並不會與SARS、MERS病毒或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，快篩時可有效判別是否感染新冠病毒。透過此抗原檢測原型，量產後可將篩檢時間4小時縮短至15至20分鐘，快速提升檢疫需求。

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中央研究院指出，至今並無檢測新冠病毒快篩免疫抗原的裝置，原因之一是開發側流免疫檢測LFIA應用之關鍵抗體試劑需要數月之久。然而，楊安綏實驗室的合成抗體庫技術平台剛好可快速提供大量新穎、具獨特性的針對各種蛋白質或胜肽等抗原的對應辨識抗體。

▲新冠肺炎病毒快篩檢測試劑研發時程。（圖／中央研究院提供）



中央研究院院長廖俊智表示，2月初，研究人員便開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，比預期快2個月達成目標，令人振奮。

至於下一步？中央研究院提到，在經濟部的安排下，將與廠商聯繫生產新冠病毒快篩抗原檢測的原型產品，將送食藥署驗證，獲得衛生福利部許可後，順利的話，希望廠商能在3到4個月內量產。廖院長強調，學研單位、廠商及衛福部仍需緊密溝通聯繫，以加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。