　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國霸氣宣布：接收希土邊界難民兒童　無視新冠肺炎衝擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲希臘,土耳其,邊境,難民,勒斯博島,Lesbos。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國宣布，接收希臘、土耳其邊境的難民。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

土耳其日前打開邊境，讓大量的難民湧向歐洲，各界預測這批難民將會是歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情的另一波大爆發來源，但是德國無視於疫情衝擊，同意從人滿為患的希臘難民營中，接收難民兒童與青少年。

自從敘利亞爆發內戰以來，土耳其收容了360萬敘利亞與其他中東國家的難民，是全球收容難民最多的國家，日前因為與敘利亞衝突再起，從1日起開放邊界，讓大批難民湧向歐洲，光是歐洲第一站的希臘，在24小時內就試圖阻擋1萬名難民入境。

根據德國媒體《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）報導，德國執政的黑紅聯盟已經同意從希臘接收難民兒童，希臘所面臨的人道主義危機困境，應該獲得支援，在希臘各島約有1000至1500名兒童，優先接收的對象包括重病以及無人陪伴且14歲以下的兒童。

德國基督教民主黨黨魁凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）呼籲，除了德國之外，其他國家也應該加入「自願者聯盟」協助解決難民問題。社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken）也在推特上發文表示，對於德國成為自願者聯盟的一員是個適切的決定，對此感到高興。

截至台灣時間9日晚間8時為止，德國新冠肺炎確診病例達到1112例，無人死亡。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
子女2年內溺斃同一條溪　傷心父又被起訴…離家失音訊
小彬彬放閃小13歲越南女友！網喊「旁邊是你阿姨嗎」　本尊護愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國霸氣宣布：接收希土邊界難民兒童　無視新冠肺炎衝擊

不斷更新／西班牙999確診！至少25死　馬德里24小時內確診數翻倍

快訊／防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

九州大分市拆除1噸重未爆彈　自衛隊疏散3000人、1小時內解除危機

國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

德國霸氣宣布：接收希土邊界難民兒童　無視新冠肺炎衝擊

不斷更新／西班牙999確診！至少25死　馬德里24小時內確診數翻倍

快訊／防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

九州大分市拆除1噸重未爆彈　自衛隊疏散3000人、1小時內解除危機

國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

八仙塵爆「樂園變人間煉獄」！無限期停業…5年後空拍照曝光

寶雅賣「按摩棒」遭家長投訴挨罰！　律師氣炸：該消失的是你自己

長髮妹「當街脫褲解放」　影片公開…網驚：大開眼界

遭雪碧暗酸造口業！　林咚咚反嗆不夠格「幹一堆壞事」

為挽留女友...癡情男打給機場「她得了新冠肺炎！」　超慘下場出爐

中職／投球不順很奇怪　林安可專任打者還不放棄投球

中職／陳傑憲開轟　統一5局6比10富邦

譙蘇貞昌狗官引眾怒！　范瑋琪神隱38天首現身…老公視角露燦笑

碰了就難戒！　朴明洙高三時看同學抽煙跟著抽：人生最大失誤

影／股市跌不停　專家告訴你資金避險聖地

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

國際熱門新聞

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

打開水龍頭流出「氣泡葡萄酒」 　義大利酒廠鬧烏龍

台人在菲確診！曾和感染台男接觸

義封城消息走漏！逃亡潮爆如喪屍出巡

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

大讚台灣防疫　女記者：反而很怕回英國

馬德里疫情翻倍　西班牙999確診25死

即／伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

解說員機警自我隔離　確診沒感染任何人

更多熱門

相關新聞

「健保APP、自然人憑證」有望開放口罩網購！

「健保APP、自然人憑證」有望開放口罩網購！

行政院院長蘇貞昌拍板口罩實名制2.0將開放網購，未來可能可以到超商等窗口取貨，而目前也傳出健保App和自然人憑證等公用平台有望開放網購。對此，指揮中心表示，目前都還在討論中，詳細規劃須等待行政院討論後拍板定案，如果順利最快3/12可上路；外界相當關注的運費，也確定不會比口罩貴。

疫情壓抑金控獲利　國泰金暫居冠軍

疫情壓抑金控獲利　國泰金暫居冠軍

陳時中撂台語！30秒叮嚀短片萌爆

陳時中撂台語！30秒叮嚀短片萌爆

國光生技開發疫苗　最快5月出爐

國光生技開發疫苗　最快5月出爐

600億紓困振興特別預算一毛未刪

600億紓困振興特別預算一毛未刪

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19德國希臘土耳其難民

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

莉婭認了「我喜歡女生」

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面