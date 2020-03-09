德國霸氣宣布：接收希土邊界難民兒童　無視新冠肺炎衝擊

▲德國宣布，接收希臘、土耳其邊境的難民。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其日前打開邊境，讓大量的難民湧向歐洲，各界預測這批難民將會是歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情的另一波大爆發來源，但是德國無視於疫情衝擊，同意從人滿為患的希臘難民營中，接收難民兒童與青少年。

自從敘利亞爆發內戰以來，土耳其收容了360萬敘利亞與其他中東國家的難民，是全球收容難民最多的國家，日前因為與敘利亞衝突再起，從1日起開放邊界，讓大批難民湧向歐洲，光是歐洲第一站的希臘，在24小時內就試圖阻擋1萬名難民入境。

根據德國媒體《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）報導，德國執政的黑紅聯盟已經同意從希臘接收難民兒童，希臘所面臨的人道主義危機困境，應該獲得支援，在希臘各島約有1000至1500名兒童，優先接收的對象包括重病以及無人陪伴且14歲以下的兒童。

德國基督教民主黨黨魁凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）呼籲，除了德國之外，其他國家也應該加入「自願者聯盟」協助解決難民問題。社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken）也在推特上發文表示，對於德國成為自願者聯盟的一員是個適切的決定，對此感到高興。

截至台灣時間9日晚間8時為止，德國新冠肺炎確診病例達到1112例，無人死亡。

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