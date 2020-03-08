下令「分次分批」推動滯留人員離開武漢　陸官方：進入決勝新階段

▲前湖北省委副書記、武漢市委書記陳一新回鍋武漢擔任中央指導組副組長，並於近日就疫情防控做出指示。（圖／翻攝新京報）

記者陳政錄／綜合報導

隨新增確診病例數下降，中方宣布防控疫情正式進入「決戰決勝新階段。」曾任武漢市委書記的中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新7日表示，在集中力量打好殲滅戰的同時，要提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

據《長江日報》報導，陳一新是在昨日於武漢新冠肺炎疫情防控指揮部，召開例行性會議，代表中央督導當前疫情防控工作、研究下步工作重點時，做出上述表示，也是封城45天後，中央對於滯留人員離開武漢工作的明確表態。

▲武漢封城45天，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

陳一新說，在武漢保衛戰迎來勝利曙光之時，更要慎終如始。當前，武漢「外防輸出、內防輸入」的任務還很艱鉅，不可盲目樂觀、麻痺大意，要繼續保持對疫情的警惕性、防控要求、防控力度不降低，不獲全勝不輕言成功。

同時，為「尊重客觀實際，及時回應群眾關切」，他說，在集中力量打好殲滅戰的同時，提前謀劃復工復產、分次分批推動滯留武漢人員離漢等工作。

值得注意的是，由於近期發生大陸國務院副總理孫春蘭視察武漢社區，了解民眾物資情況時，出現「形式主義」、「都是假的」等爭議，陳一新也在部署工作時強調，在嚴格封城封區之時，更要傾聽民聲。特殊時期，各級領導幹部更要增強仁愛之心，當好人民群眾貼心人。

▲ 陳一新主持中央指導小組召開會議。（圖／長安劍）

他說，要紮實推進「無疫情社區」創建，逐步恢復正常生活秩序，落實好激勵補貼政策；要統籌好疫情防控與復工復產的關係，根據城與鄉不同特點和區域不同風險程度，做到因地制宜；對可能出現的苗頭性、傾向性問題，要早謀劃、早應對、早化解，確保社會平安穩定。

在本次會議之前，陳一新已經宣布，目前武漢疫情防控形勢呈現出持續向好態勢，武漢保衛戰已從被動戰向主動戰轉變，從阻擊戰向反擊戰轉變，從步步為營向個個為殲轉變，進入決戰決勝新階段。

不過，雖滯留武漢的台灣民眾近日向《ETtoday新聞雲》反映，接到台辦替他們安排病毒核酸檢測的排查通知，認為可能與離漢有關，但在上述內容中，大陸官方均未提及對滯留武漢的外籍人員、海外人士的詳細安排，加以目前兩岸包機磋商遲遲未果，湖北1,235位返台名單也被我方因防疫需要，列為「禁止管制入境名單」，強調以橫濱模式包機為主，因此滯留當地台灣民眾何時能順利返台，仍有待後續觀察。

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