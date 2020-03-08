至尊公主號也恐淪「海上疫區」…3500人困加州外海！共有20個中國人

▲至尊公主號。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

停泊在加州舊金山外海的郵輪「至尊公主號」（Grand Princess），因下船乘客出現確診病例，3500人受困船上，目前已經21人確診。中國駐舊金山市總領事館傳表示，經與美方聯繫確認，目前「至尊公主號」上有11名中國籍工作人員、乘客中有9名中國公民。

據《央視》報導，總領館現在已經與船上中國籍工作人員取得聯繫，提醒他們注意加強個人防護。目前，他們健康狀況穩定。此外，總領館正設法了解，中國籍乘客相關情況。

同時，中國駐舊金山市總領事館表示，正密切關注郵輪的停靠安排以及疫情防控措施，將根據疫情情況和當地有關規定，向船上中國公民提供領事保護與協助。

據此前報導，「至尊公主號」目前已有35人有疑似症狀。美國海岸防衛隊 （United States Coast Guard）5日緊急派出直升機空投檢測包，避免任何防疫破口，不到24小時候，副總統、最高疫情指揮官彭斯（Mike Pence）6日宣佈，船上21人驗出感染新冠肺炎。

▲相關人員穿上防護裝備，登上至尊公主號進行病毒檢測。（圖／路透）

彭斯指出，21名確診病例中，19人是船組員，另外2人為乘客，接下來船隻會被導引至非商業港口進行隔離，船上所有人都必須接受檢驗。 彭斯喊話，「我們正在建立最嚴格的檢測程式，以確保不只是船上的人能夠接受他們應得的治療，而是讓全美國人民，都能對我們阻擋疫情擴散全國、滴水不漏的防疫措施有信心。」

加州當局4日通報該州第1起、全美第11例死亡病例，回溯該名71歲死者生前旅遊史。病患11日曾搭乘「至尊公主號」從舊金山到墨西哥，21日下船返家，直到3日確診。

「至尊公主號」原定啟程航越太平洋到夏威夷，旅程為期2周，但因船上通報乘客和船組員出現疑似症狀，由加州州長紐森（Gavin Newsom）下令，原船返航停泊舊金山。