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鋒面、東北季風接力報到！明全台變天轉雨「周三下探15度」　回暖空檔僅1天

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲下周將有2波東北季風報到。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

又要變天了！中央氣象局指出，今（8）日全台大致是晴到多雲的天氣狀況，僅有東半部、基隆北海岸地區受東北風影響有局部短暫降雨。明（9）日周一深夜起至周二（10日）凌晨新一道鋒面報到，加上迎來東北季風，全台變天轉雨，最低溫落在周三 （11日）凌晨，北台灣下探15度、中部也只剩16度左右，周五（13日）再有一波東北季風報到，全台只剩周四（12日）有稍稍回暖空檔。

▲▼一周天氣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣-中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲接下來一周天氣，氣象局形容每兩天一變臉。（圖／翻攝自Facebook／報天氣-中央氣象局）

氣象局預報員陳伊秀指出，下周一（9日）全台天氣狀況更加穩定，大致上以多雲到晴為主，僅剩各地山區偶有飄雨情形，北台灣高溫仍有29度，中南部約30度，而新一道鋒面將在周一深夜至周二（10日）凌晨報到，北部降溫明顯，高溫只剩21度，白天過後鋒面減弱，東北季風接力影響，全台降雨機率大增，以中部以北、宜蘭、花蓮為主，南部及台東地區則有局部降雨，直至周三（11日）下半天才會逐漸減弱。

▲▼全台定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲▼全台定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲▼全台定量降水預報。（圖／中央氣象局）

下周全台最低溫將落在周三（11日）清晨，北台灣下探 15度，高溫僅剩20度，南台灣19度、高溫變化不大，中部只剩16度；第二波東北季風預計周五（13日）報到，同樣先有雨後降溫，目前預估降雨地區以北部、東半部以及中南部局部山區為主，直至16日溫度才會有明顯回升。陳伊秀表示，總結下周天氣，北台灣涼涼冷冷，中部白天不熱但早晚有涼意，南台灣溫度變化不大，只有周四（12日）有回暖空檔。

另，臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布下一周全台各地天氣狀況表示，明晚起開始變天，將有一波結構完整鋒面報到，預計後天通過台灣，周二各地恐出現雷陣雨，再加上伴隨東北季風，天氣轉涼，周四、周五才會回溫，直至周六在迎來新一波東北季風，提醒民眾溫度起伏大，要做好保暖工作。

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