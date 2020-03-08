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鋒面大雨來襲30℃→14℃！下波「更強冷空氣」降10℃　變天時程表出爐

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▲▼鋒面。（圖／中央氣象局）

▲鋒面將通過，全台轉雨。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

春天後母面，中央氣象局表示，春天天氣變化快速，2、3天就變一次，陰晴不定，8日各地高溫普遍可達25度以上，北東開始出現局部短暫雨，9日（下周一）晚間起，一道鋒面靠近，天氣將明顯轉變，中部以北、東北部將轉有短暫陣雨，有時雨勢會較明顯，且這道鋒面結構完整，10日（下周二）通過時全台都有雨。

氣象局預報，8日鋒面通過北部海面，大氣環境更不穩定一些，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區偶有小飄雨現象，中南部平地維持多雲到晴。各地 清晨低溫約18度，相當舒適，高溫普遍在25度以上，中南部可達30度，日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

▲▼鋒面。（圖／中央氣象局）

▲▼。（圖／中央氣象局）

9日（下周一）上半天風向為偏南風，各地天氣穩定，氣溫偏高，白天各地高溫都在27度以上，其中大台北、中南部及台東甚至會出現30度左右高溫；晚起鋒面接近，天氣明顯轉變，中部以北及東北部將轉為有短暫陣雨的天氣，有時候雨勢會比較明顯一些。

10日（下周二）鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，全台都有局部短暫陣雨或雷雨，其中中部以北及宜花雨勢較明顯，有局部大雨發生機率，北台灣在鋒面通過後氣溫將明顯下降。

氣象局預估，11日（下周三）東北季風接力影響，北台灣整天偏涼，其他早晚也有涼意，清晨是這波涼空氣影響最明顯時候，北台灣低溫剩14度，中部及花蓮16度，南部及台東也只有18度。

天氣風險公司6日也預報，入春後天氣節奏逐漸加快，周末南風吹起，天氣很快回暖，各地高溫上看27至30度，但10日凌晨開始，北方鋒面南下，由於預期鋒面結構佳，北部、中部會有很高的機會出現雷陣雨，且會伴隨短時間內較大雨勢，鋒面快速通過後，氣溫將明顯下滑，北部低溫落在14度左右。

天氣風險公司指出，11日後冷空氣很快減弱，12日再度回暖，但13日（下周五）會有另一波更強的冷空氣報到，各地再度降溫、北部轉雨。未來一周天氣的節奏相當快速。

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