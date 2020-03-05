強度升級冷氣團！今晚「2地區」低溫再探13°C　下波變天時間點出爐

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天（5日）是二十四節氣的「驚蟄」，氣象局清晨將這波冷空氣升級為大陸冷氣團，再加上華南雲雨區東移影響，全台轉涼有雨，今晚到明天清晨各地仍寒冷，其中新竹、苗栗近山區平地預估將出現13度低溫。周五白天起至下周一前各地天氣穩定，但下周二將再有一波明顯變天。

氣象預報員王品翔指出，氣象局清晨將冷空氣升級為大陸冷氣團，中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天較冷，高溫僅17、18度，中部及花東高溫約20至22度，有下雨時感受較涼，只有南部較舒適高溫約23至26度。

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今晚至明天清晨，北台灣低溫14-15度，其中竹苗近山區平地，預估會有13度左右低溫，不過，明白天以後就會開始回溫。至於降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，北台灣今天降雨較持續，中部及花蓮地區也有短暫雨，南部及台東地區則為陰天有局部短暫雨。

▲今日白天幾乎全台有雨，傍晚後有望逐步緩和。（圖／中央氣象局）

到下周一（9日）無特別天氣系統影響，天氣較穩定，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣；氣溫方面有回升趨勢，各地清晨低溫約17至２20度，白天高溫普遍在25度以上，中南部地區甚至可達28至30度。

▲下周二鋒面通過、東北季風影響，屆時全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

下周二（10日）鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，屆時天氣將有明顯轉變，北部及東北部氣溫將下降；北台灣及花蓮有短暫陣雨，其他地區也會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

下周三（11日）東北季風影響，北台灣整天持續偏涼，其他地區早晚也有涼意；北台灣及花蓮有短暫陣雨，其他地區偶有局部降雨。

另外，氣象局今天也在臉書粉絲團分享春天天氣小知識，忽冷忽熱、忽晴忽雨，就是春天的特徵之一，而「春天孩子面」這句話，就是形容春天天氣的變化快速，陰晴不定，兩天三天就會變化一次。氣象局說，也因為如此，在天氣預報上有一定的困難度，就好像「華南雲雨區東移」及「春天的霧」一樣，出奇不意、難以捉摸。