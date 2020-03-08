　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏天回到冬天！雷雨鋒面將到「全台變天防大雨」　驟降10度、最冷時間曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局提醒，周二結構完整鋒面通過，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

夏天回到冬天！中央氣象局表示，今天（8日）鋒面通過北部海面，大氣環境比7日更不穩定一些，北部及東半部地區有局部短暫雨；周二鋒面通過及東北季風增強，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮提醒，今和周一暖熱如夏天，周二變天冷如冬天。

氣象局指出，今中南部山區偶有小飄雨現象，中南部平地維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫18至22度間，相當舒適，白天各地高溫普遍在25度以上，中南部地區高溫可達28至30度間，且日夜溫差較大，提醒中南部的朋友根據氣溫變化適時調整衣物。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一上半天風向為偏南風，各地天氣穩定，僅山區有零星短暫雨，氣溫偏高，白天各地高溫都在27度以上，其中大台北地區、中南部地區及台東甚至會出現30度左右高溫；晚起鋒面接近，天氣明顯轉變，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，有時候雨勢會比較明顯一些。

氣象局提醒，周二鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，北台灣在鋒面通過後氣溫將明顯下降。根據氣象局預報，估台北周一高溫有29度，周二僅剩19度，降幅高達10度。

氣象局表示，周三東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，清晨是這波涼空氣影響最明顯的時候，北台灣低溫僅14、15度，中部及花蓮16、17度，南部及台東也只有18至20度；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區偶有零星雨。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四、周五東北季風減弱，氣溫回升，降雨亦趨緩，只有在東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲的天氣；周六東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣在鋒面南方的暖氣團內，天氣為多雲時晴，白天微熱早晚涼，東半部迎東南風，有局部短暫降雨的機率；周一鋒面北移，暖氣團更增強，各地晴朗穩定，白天氣溫再升，暖熱如夏。

吳德榮說，周二鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫雨的機率，無論這波冷空氣符合東北季風或大陸冷氣團，都不會改變各地氣溫驟降的狀況，北台轉濕冷，中部微冷，南部轉涼；周三天氣好轉，清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫漸升；周四至周五上午晴朗穩定，白天微熱早晚涼。

吳德榮提醒，周五下午起至周六晨另一波鋒面通過，冷空氣逐漸南下，天氣再轉雨、變冷；未來一周仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣劇烈的變化。

ET快訊
夏天回到冬天！雷雨鋒面將到「全台變天防大雨」　驟降10度、最
游否希退出在不瘋狂就等死　「砸20萬開新工作室」：不想洗白狡
台女夾帶火鍋料「血餅」機場遭警逮捕　日本海關忍很久：她每周來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀眾實名制！衛武營防疫採「間隔座」維持1公尺　票房達5成即停售

夏天回到冬天！雷雨鋒面將到「全台變天防大雨」　驟降10度、最冷時間曝光

男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

澳音樂家接觸範圍　文化「9名老師」也被列名單！公告停課14天

鋒面大雨來襲30℃→14℃！下波「更強冷空氣」降10℃　變天時程表出爐

「台灣人真的很可愛！」寫卡片感謝口罩國家隊東台精機　一秒感動

一度懷疑自己染新冠肺炎？張上淳：錯誤解讀「只是有點呼吸道症狀」

慈濟首度網路直播共修　3月8日早上全球線上祈福

陳時中建議不要去！國家交響樂團回應了　宣布「歐日巡演暫緩」

銷量暴增40倍！除夕一通急電　台灣開啟口罩大作戰

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

最後一名患者痊癒「病例歸零」　湖北通城縣正式宣告解除封城！

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

觀眾實名制！衛武營防疫採「間隔座」維持1公尺　票房達5成即停售

夏天回到冬天！雷雨鋒面將到「全台變天防大雨」　驟降10度、最冷時間曝光

男友討厭語音訊息「已讀不聽不回」　她戒掉習慣還被閨蜜質疑：是不是聲音變難聽？

澳音樂家接觸範圍　文化「9名老師」也被列名單！公告停課14天

鋒面大雨來襲30℃→14℃！下波「更強冷空氣」降10℃　變天時程表出爐

「台灣人真的很可愛！」寫卡片感謝口罩國家隊東台精機　一秒感動

一度懷疑自己染新冠肺炎？張上淳：錯誤解讀「只是有點呼吸道症狀」

慈濟首度網路直播共修　3月8日早上全球線上祈福

陳時中建議不要去！國家交響樂團回應了　宣布「歐日巡演暫緩」

銷量暴增40倍！除夕一通急電　台灣開啟口罩大作戰

產油國協商破裂、國際原油暴跌10％　創11年來最大跌幅

驚悚影像曝！大貨車切路肩賓士遭夾擠　衝出邊坡起火燒成廢鐵

留在家鄉打拼　車城青農林彥彣種黑豆+洋蔥有產銷履歷驗證

觀眾實名制！衛武營防疫採「間隔座」維持1公尺　票房達5成即停售

美國保守派大型會議「有人確診」！　川普彭斯伊凡卡全在場

不斷更新／天堂淨土淪陷！馬爾地夫傳2確診　南韓境內感染人數破7000大關

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！　Keanna好友看不下去：完全被感情耽誤了

快訊／南韓昨添367例「累計7134確診50死」　大邱釜山已4孕婦染病！

最常打卡牛排店TOP10出爐！平價到高級通通有　生日聚餐就是要大口吃肉

林韋地／慕尤丁任馬來西亞首相　是危機也是轉機？

生活熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

除夕一通急電　開啟口罩大作戰

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「最聰明醫師」兒：死不認錯！網笑大義滅親

台灣一堆外國YouTuber！他分析2類人差異

文化9名老師列接觸名單！停課14天

男友討厭語音訊息　已讀不聽不回

南韓檢驗1天破8千！醫檢師：台灣不需要

口罩國家隊收到「緊急的感謝」

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

沒打招呼！公主狂盧「把她丟包飯店」

張上淳：院內感染案34退休婦病況嚴重

更多熱門

相關新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

春天後母面，中央氣象局表示，春天天氣變化快速，2、3天就變一次，陰晴不定，8日各地高溫普遍可達25度以上，北東開始出現局部短暫雨，9日（下周一）晚間起，一道鋒面靠近，天氣將明顯轉變，中部以北、東北部將轉有短暫陣雨，有時雨勢會較明顯，且這道鋒面結構完整，10日（下周二）通過時全台都有雨。

吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

吳德榮：下週變天「乍暖還寒」濕冷　慎防劇烈變化

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

強度升級冷氣團！今晚2地區再急凍13°C

強度升級冷氣團！今晚2地區再急凍13°C

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲吳德榮鋒面

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

除夕一通急電　開啟口罩大作戰

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

19歲妹卵巢癌末期！「熨斗燙肚皮」黑一片…苦挨40次化療

子瑜悄悄回台灣了！親口說：正在隔離中

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

米蘭、威尼斯封城了！義大利緊急擴大封鎖「紅色區域」

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面