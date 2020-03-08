夏天回到冬天！雷雨鋒面將到「全台變天防大雨」　驟降10度、最冷時間曝光

▲氣象局提醒，周二結構完整鋒面通過，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

夏天回到冬天！中央氣象局表示，今天（8日）鋒面通過北部海面，大氣環境比7日更不穩定一些，北部及東半部地區有局部短暫雨；周二鋒面通過及東北季風增強，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮提醒，今和周一暖熱如夏天，周二變天冷如冬天。

氣象局指出，今中南部山區偶有小飄雨現象，中南部平地維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫18至22度間，相當舒適，白天各地高溫普遍在25度以上，中南部地區高溫可達28至30度間，且日夜溫差較大，提醒中南部的朋友根據氣溫變化適時調整衣物。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一上半天風向為偏南風，各地天氣穩定，僅山區有零星短暫雨，氣溫偏高，白天各地高溫都在27度以上，其中大台北地區、中南部地區及台東甚至會出現30度左右高溫；晚起鋒面接近，天氣明顯轉變，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，有時候雨勢會比較明顯一些。

氣象局提醒，周二鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮雨勢較明顯，有局部大雨發生的機率，北台灣在鋒面通過後氣溫將明顯下降。根據氣象局預報，估台北周一高溫有29度，周二僅剩19度，降幅高達10度。

氣象局表示，周三東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地區早晚也有涼意，清晨是這波涼空氣影響最明顯的時候，北台灣低溫僅14、15度，中部及花蓮16、17度，南部及台東也只有18至20度；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區偶有零星雨。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四、周五東北季風減弱，氣溫回升，降雨亦趨緩，只有在東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲的天氣；周六東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣在鋒面南方的暖氣團內，天氣為多雲時晴，白天微熱早晚涼，東半部迎東南風，有局部短暫降雨的機率；周一鋒面北移，暖氣團更增強，各地晴朗穩定，白天氣溫再升，暖熱如夏。



吳德榮說，周二鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫雨的機率，無論這波冷空氣符合東北季風或大陸冷氣團，都不會改變各地氣溫驟降的狀況，北台轉濕冷，中部微冷，南部轉涼；周三天氣好轉，清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫漸升；周四至周五上午晴朗穩定，白天微熱早晚涼。



吳德榮提醒，周五下午起至周六晨另一波鋒面通過，冷空氣逐漸南下，天氣再轉雨、變冷；未來一周仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣劇烈的變化。