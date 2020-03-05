「驚蟄」全台有雨！下一波強降雨時間曝　彭啟明預告：台灣雷雨季節展開

▲受到華南雲雨區東移影響，今日全台都有下雨機會，其中北台灣降雨較持續。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

今天（5日）是二十四節氣的「驚蟄」，氣象局清晨將這波冷空氣升級為大陸冷氣團，再加上華南雲雨區東移影響，全台轉涼有雨。氣象達人彭啟明指出，過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，台灣雷雨季節也由此開展。

氣象預報員王品翔指出，氣象局清晨將冷空氣升級為大陸冷氣團，中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天較冷，高溫僅17、18度，中部及花東高溫約20至22度，有下雨時感受較涼，只有南部較舒適高溫約23至26度。

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今晚至明天清晨，北台灣低溫14-15度，其中竹苗近山區平地，預估會有13度左右低溫，不過，明白天以後就會開始回溫。至於降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，北台灣今天降雨較持續，中部及花蓮地區也有短暫雨，南部及台東地區則為陰天有局部短暫雨。

▲今日白天幾乎全台有雨，傍晚後有望逐步緩和。（圖／中央氣象局）

到下周一（9日）無特別天氣系統影響，天氣較穩定，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣；氣溫方面有回升趨勢，各地清晨低溫約17至２20度，白天高溫普遍在25度以上，中南部地區甚至可達28至30度。

下周二（10日）鋒面通過及東北季風增強，這道鋒面結構完整，屆時天氣將有明顯轉變，北部及東北部氣溫將下降；北台灣及花蓮有短暫陣雨，其他地區也會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

下周三（11日）東北季風影響，北台灣整天持續偏涼，其他地區早晚也有涼意；北台灣及花蓮有短暫陣雨，其他地區偶有局部降雨。

另外，今日也是二十四節氣的「驚蟄」，氣象達人彭啟明說，蟄伏在土裡的昆蟲被驚醒，這是一個很有聲光想像及萬物復甦的節氣，代表春天來了，習慣上過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，雷雨季節也由此開展。

彭啟明表示，通常台灣的第一次雷都在驚蜇之前發生，也有過在5月才發生，這代表冷暖空氣勢力氣候特性的交會時間點。今年早在1、2月也都有雷雨發展，今天雖然有降雨，但並未有明顯的閃電落雷。

▲彭啟明說，過了驚蟄南方的暖濕空氣勢力開始成形，春雨會越來越頻繁，甚至有機會帶有雷電，台灣雷雨季節也由此開展。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，彭啟明提醒，2019年台澎金馬陸地共偵測到158萬次閃電，其中90%為雲中閃電，對地閃電（雷擊）則佔10%、發生15.8萬次。過去統計上，對雷擊的意外事故，遠比媒體報導的嚴重許多，更有許多遺憾的事件發生，請大家要多重視。

他也說，大家不要有做壞事才會被雷公打的錯誤觀念，純粹是沒有正確的科學知識及防雷預警觀念所造成，許多被雷擊過的人，也都是好人。