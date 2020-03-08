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美第6州！紐約州宣布緊急狀態　單日暴增32例共76人「包括33歲Uber司機」

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▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／路透）

▲紐約州州長古莫。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合外電報導

美國紐約州新冠肺炎（COVID-19）確診人數單日新增32例，共累計76例，州長古莫在當地時間7日宣布進入緊急狀態，而確診患者當中包括皇后區一名33歲的Uber司機。這也是美國第6個宣布進入緊急狀態的州，根據最新統計，美國已有401例確診、19人死亡。

古莫（Andrew Cuomo）在中午的記者會上表示，76例確診有11例在紐約市，57例在紐約市北方的威徹斯特郡（Westchester County），另拿索縣（Nassau County）4例、薩拉托加縣（Saratoga County and）和羅克蘭縣（Rockland County）各2例。

▼紐約州宣布進入緊急狀態，圖為熱鬧的紐約市曼哈頓街頭，有行人戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐約曼哈頓，一名行人戴著外科口罩外出,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

古莫說，紐約市截至6日確診人數為5人，7日最新確診數字多了一倍，共累計11例。外電報導，最新5例確診相信是透過社區傳播感染。古莫指出，緊急釋出3000萬美元（約新台幣9億元），將用於擴大檢測範圍，並購買醫護人員的口罩和防護裝備等物品。

目前紐約州累計76例，外電指出，其中一例是皇后區的33歲Uber司機，他因有流感症狀住進聖約翰醫院（St. John's Episcopal Hospital），出院後症狀惡化被確診，而接觸該司機的40多名醫護人員也進行隔離。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，美國已有401例確診、19人死亡，目前紐約州、華盛頓州、佛羅里達州、加州、馬里蘭州和猶他州先後宣布進入緊急狀態。

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