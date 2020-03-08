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吳釗燮9日赴立院報告：WHO把台灣錯標在中國之下　無視國民健康權益

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▲▼立法院新會期開議，外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮9日將赴立法院報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮9日將赴立法院做業務報告，該報告內容指出，台灣在防疫的最前線，有優異的防疫能力與成效，也願意貢獻國際，而世界衛生組織（WHO）仍因政治因素把台灣錯標在中國下，把台灣排除在全球防疫體系外，無視台灣全體國民健康權益，但目前正和美國等理念相近國家合作防疫。

根據外交部的報告內容指出，世界衛生組織、國際民用航空組織（ICAO）等全球防疫的聯合國機構，仍因為政治因素將台灣錯誤標注在中國之下，把台灣排除在全球防疫體系外，無視台灣全體國民健康權益。

外交部表示，過去這四年來，努力維持台海穩定現狀，既不挑釁也不激化，堅持「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動、長久穩定發展的關鍵」；不過，中國在國際上卻持續對台打壓，企圖消滅台灣主權，限縮台灣在國際上的生存空間。

外交部細數，好比先後利誘奪取台灣的邦交國外，更阻撓台灣的國際參與，以破壞台海及亞太區域的和平穩定。外交部指出，面對這些挑戰，僅有秉持互惠互助的原則，積極推動「踏實外交」，除了全力鞏固邦交關係，並提升與理念相近國家的實質關係。

此外，在台美關係方面，外交部表示，關係堅實穩固，穩健提升，除了增進互信之外，也持續透過相關管道強化夥伴關係，並擴大合作領域；而台日關係部分，日本近年在國際場域更支持台灣，顯示雙方的雙邊互動逐漸發展至多邊議題。

在台歐方面，外交部表示，關係持續穩健邁進，雙方在共享的核心理念與民主、自由及人權等價值上，繼續深化交流合作，台灣成為歐洲在亞洲的「價值夥伴」。

最後在邦交國部分，外交部指出，將全力鞏固現有邦交關係，包括強化駐館人力與資源、加強掌握相關情資，也會持續推動高層互訪，並在既有良好基礎上推動雙邊合作計畫，並持續和美國等重要友台國家共同協助友邦，維護太平洋區域的民主法治，且絕不會和中國做無謂的金錢外交競逐。

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