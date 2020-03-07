游錫堃第一時間恭喜江啟臣：相信他帶領的國民會讓朝野獲更多共識

▲江啟臣。（圖／記者鄧木卿攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委江啟臣7日當選黨主席，打敗前副主席郝龍斌。立法院長游錫堃第一時間透過臉書恭喜江啟臣，也為郝龍斌加油。游錫堃表示，相信在江啟臣主席帶領的國民黨下，朝野將有機會獲得更多的共識，讓台灣越來越好。

游錫堃透露，江啟臣、郝龍斌兩人跟他在不同時期都有著不同淵源，18 年前擔任行政院長時，郝龍斌是傑出的環保署署長，是他的政院同事，現在江啟臣則是他在立法院表現優異、甚具領導能力的同事，兩位在政壇皆為卓越之輩，相信這次的改選會為未來台灣的政治帶來新氣象。

游錫堃提到，近來全台為了防疫幾乎是全民一心，感謝國民黨在立法院通過「支持台灣參加WHO共同決議文」及「武漢肺炎防治紓困及振興特別條例」上都給予最大支持，未來相信在江啟臣帶領的國民黨下，朝野將有機會獲得更多的共識，讓台灣越來越好。

其他人也看了這些...

►江啟臣當選國民黨主席！ 任期1年改革即刻啟動

►國民黨主席補選江啟臣大勝 郝龍斌自行宣布敗選

►國民黨主席投票選情「冷」 馬英九：大選敗選造成的

更多熱門新聞...

►誇他是「優秀的中部人」 盧秀燕：全力支持江啟臣當選黨主席

►國民黨補選黨主席韓國瑜戴口罩現身投票 支持者喊「市長加油」

►圖解34萬國民黨員！人數最多前三名縣市曝光 黃復興黨部佔8萬3307人



►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！