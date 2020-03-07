國民黨主席投票選情「冷」　馬英九：大選敗選造成的

記者楊蕓／台北報導

國民黨7日將舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，前總統馬英九、前黨主席吳敦義先後赴黨中央投票。馬英九於8點40分抵達黨部，受訪時被問到「黨內選舉有團結嗎？」他回應「有」。至於選舉期間爆出黑函頻傳，馬英則表示「這種小規模的狀況不能作為代表」，選情冷的原因是因為選舉（大選敗選）造成的。

▲國民黨主席補選，前總統馬英九前往投票。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲國民黨主席補選，前副總統吳敦義前往投票。（圖／記者林敬旻攝）

另一方面，前國民黨主席吳敦義則約在9點抵達黨部，面對媒體詢問物「黨內選舉有團結嗎？」，吳僅簡短回應「踴躍投票就是團結」，便前往投票。

國民黨此次黨主席補選、中常委選舉於上午8時至下午4時投票，全國共分271個投開票所，於投票完畢後隨即進行開票作業。依文傳會資料統計，黨主席補選的選舉人數共345,971人，含各縣市黨部251,848人，黃復興各支黨部83,307人，海外通訊投票10,816人；全台投票所共計271個。投票後隨後即於各地投開票所進行開票。開票結果的時間需視開票進度而定，確定後將由選監委員會召集人許水德於中央黨部中山廳宣布選舉結果。

因應新冠肺炎防疫期間，文傳會呼籲黨員戴口罩到場投票，出門前請自行測量體溫，若體溫太高，達到耳溫38度、額溫37.5度以上，或覺得不舒服或感冒等情況，在防疫前提下，建議不要到場投票。黨中央也已做好各項防疫措施，包括投票期間每個投票所都會維持空氣順暢；每小時進行一次酒精消毒；工作人員一律戴口罩，並控制投票所人流，於排隊投票時維持適當間隔。馬英九、吳敦義上午投票時也都戴著口罩入場。