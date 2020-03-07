快訊／國民黨主席補選江啟臣大勝　郝龍斌自行宣布敗選

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，各投票所四點準時開票，截至下午5點半結果已大勢底定，除了新竹、宜蘭縣、嘉義縣、海外未開完票之外，投票率約3成多，江啟臣以68.5％得票率確定當選黨主席，且大幅領先對手3萬多票，而前副主席郝龍斌則於晚間6點自行宣布敗選。

郝龍斌表示，選舉結果已經揭曉，他要先向今天撥冗投票的黨員、辛苦辦理選務的同仁志工道謝，並恭喜江啟臣委員的勝選，未來一年多的時間裡，他的責任重大，「希望他能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路」，重建基層黨員信心。

郝龍斌也不忘感謝自己的支持者，他表示「各位同志，感謝大家一路的陪伴，龍斌祝福新的江主席，也祝福我衷愛的國民黨；我始終相信:國民黨好，能讓台灣更好！」

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