馬英九、吳斯懷頻開砲　黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸





▲前總統馬英九。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，而國民黨在包機議題、健保是否修法的論述引發熱議，國民黨台北議員徐巧芯認為，只是提出看法而已。對於在這節骨眼上是不是話都不能說了？資深媒體人黃光芹認為，不是不能批評，是看你怎麼批評，國民黨就有一群「武漢廢言組」。

行政院長蘇貞昌限制口罩出口，強調先自救再救人，但前總統馬英九則認為，應捐口罩給大陸，如果不捐，顯示氣度不夠，人道救援不應考慮政治。第二批包機兩岸因由哪方派出飛機遲無共識，無法成行，馬英九多次呼籲，兩岸雙方應各退一步，不要爭執政治，為下一代的教育、安全，盡快協商出一個航空公司派機接回。

國民黨立委吳斯懷則在立法院國是論壇指出，中央疫情指揮中心在實際執行面有落差，每個醫院本有既定的SOP，後來加入量體溫等流程，造成許多延宕，有些人抱怨看診等很久。馬英九、吳斯懷的論述，引發批評，前衛生署長葉金川點名馬英九少說話，前衛生署長楊志良也直言馬英九不適合當總統，這是與葉金川的共識。

對於國民黨在這次防疫的表現，黃光芹6日在政論節目《新聞面對面》中表示，國民黨到現在都不知道大選是怎麼輸的，也不知道輸在哪裡，有一群「武漢廢言組」，那個廢是以人廢言，有一類是真的很不專業，有一類是永遠離不開中國台灣這樣的一個論述盲點。

黃光芹舉例說明，像台灣是病毒的被攻擊方，如臨大敵都在一條船上，結果中國大陸荒腔走板，除了病毒輸出，方艙醫院、封門等情節，大家覺得荒腔走板，但「武漢廢言組」從來避而不談。

黃光芹指出，對於口罩的議題，武漢廢言組就罵為什麼不給中國大陸，等到有人講口罩不夠，這批人又開罵口罩為什麼不夠，在每一個環節上作文章、鑽漏洞，直到楊志良跟葉金川出來收拾場面，「馬英九就沒有活口」。

黃光芹批評，國民黨的人在質詢或寫臉書的時候，也先問葉金川跟楊志良，這兩位是國民黨的專家，也經歷過SARS，兩人在專業論述上跟陳時中站在一起，政治議題這兩人不應出來收拾，但直接叫馬英九閉嘴，「一閉嘴是叫他閉了很多嘴了」，這就是她認為馬英九沒有活口的原因。