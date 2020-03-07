內政部小編臉書宣導體溫標準　照片竟見「兩條紅線」

▲內政部小編發文宣導正常體溫。（圖／翻攝自內政部臉書）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎的蔓延下，各部會宣導皆提醒全國人民要勤洗手及防範病毒的注意事項。不過，內政部小編在宣傳體溫測量要到攝氏幾度才算發燒的貼文時，附圖竟見「驗孕棒」，上面更是顯示為「懷孕」狀態的兩條線；小編也打趣表示，有沒有發燒不好說，但確定她要當媽了，同時提醒大家，「量體溫請拿對量測工具」。同時，也讓不少網友笑說「這應該是在說生育補助」、「防疫不忘宣導生育」。

內政部7日在臉書貼文，宣導測量體溫注意事項，不過小編在發文時附上的照片引來許多迴響。內政部小編放了一張驗孕棒顯示為兩條線的照片，並寫下「讚啦！只有11度」，並在貼文處表示，「真的很棒，有沒有發燒不好說，但確定她要當媽了」；同時提醒大家「量體溫請拿對量測工具」。

內政部下方再次說明，正常體溫，以口／耳溫來說，大約是介於36℃到37.4℃之間，「所以只有11度也不正常哦」；而發燒的部分，若額溫超過37.5度，耳溫超過38度，即為發燒狀況。更提醒民眾，為配合國內防疫，紅外線額溫槍即日起到三月底，將實施管制出口，出國民眾每人最多只能攜帶兩支。

而網友看到此篇貼文也紛紛留言表示，「防疫不忘宣導生育真棒」、「這應該是在說生育補助」、「到底是嗑了什麼啦」。

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