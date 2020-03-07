鑽石公主號19人出關！陳時中曝「深夜視察原因」：他們心情像洗三溫暖

▲鑽石公主號旅客解除隔離，陳時中到檢疫所幫切蛋糕慶生。（圖／網友提供）

記者李宜秦／台北報導

鑽石公主號19名台籍旅客經歷4周海上漂流、2周隔離，昨日三採陰性，今日凌晨終於出關。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日深夜至檢驗所關心19人，他表示，19人原以為返台就自由，想不到又要被隔離，心情恐怕就像是在洗三溫暖，為感謝他們願意配合，才特地前往慰問。

陳時中昨日深夜特地到檢疫所了解狀況，在工作人員安排下一起切蛋糕，為被隔離的其中一名旅客慶生。他用超溜的台語表示，「大家辛苦了！但是沒有經過這個過程，我相信我們不會安心，你們也不會安心。」一位民眾說自己因為發燒檢驗6次，陳時中開玩笑地說，「妳這樣算有賺到耶，驗一次很多錢耶！」

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▲鑽石公主號旅客解除隔離，陳時中到檢疫所幫切蛋糕慶生。（圖／網友提供）

陳時中今日表示，由於19人在海上漂流這麼久，在船上又不斷有人確診，在這之間一定是處在極大的恐慌中，而且他們經過日本檢驗為陰性後，原本回國應是海闊天空，但我們為了謹慎起見，仍要求他們返國後還需三採陰性，才可解除隔離，他們心裡一定很不平衡，因此特地前往慰問。

陳時中表示，指揮中心判斷時也很為難，在19人回國後，還需要求集中檢疫14日，外界也有人不認同，認為都已是陰性何必隔離，甚至有報導指稱「19人返國就自由了」，最後卻仍需集中隔離，相信19人心情都像在洗三溫暖，指揮中心又很嚴格，心情起伏應該非常大。

陳時中表示，昨日有向19人說明，要求他們隔離決定的不得已性，對於大家都能理解，並高度配合檢驗，他也感到很開心，此舉不但能讓國人安心，也能讓19人自己更放心。

▲陳時中親曝視察心情。（圖／記者徐斌慎攝）