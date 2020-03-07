　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

店員休假排酒精！常客一眼認出狂盧「我是客人」：不讓就投訴　網開眼界了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生,酒精,殺菌,75%酒精。（圖／記者周宸亘攝）

▲酒精示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然四大超商、藥局、量販店及大賣場都是購買防疫酒精的通路，但仍有許多人無奈訴苦「真的很難買到」。一名女網友就指出，在賣場工作的家人於休假日和她一起到任職的店面排酒精，怎料家人被一名常客認出，對方竟無理表示「我是客人」，不讓出酒精就要客訴，讓她超傻眼。

「自從疫情開始，不只口罩難買，酒精也是難買。」一名女網友今（7日）在臉書「爆怨公社」發文，她表示過年前她有買到2罐酒精，不過2個月過去，眼見已經快用光了，卻到處都買不到新的酒精。

請繼續往下閱讀...

她指出，自己有家人在大賣場工作。家人昨日下班後，得知店裡今日會進一批酒精，剛好他也休假，兩人就說好要一起去排隊購買。

兩人好不容易順利買到酒精，原PO家人卻被一名常客認出，對方隨後狂盧表示「我是客人！不讓給我就要客訴！」還嚷嚷店員在那裡工作「明明就很好買」，讓原PO又氣又傻眼，「拜託一下好嗎？他今天放假是要客訴什麼」、「好買的話幹嘛來排隊」。

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-9。（圖／路透社）

▲網友常嘆：新冠肺炎讓人看透人性。（圖／路透社）

原PO補充，據她了解，那名奧客平時就很愛麻煩人，例如常直接丟出伸手牌「東西找不到，要店員去拿比較快」，或是要求送貨到府等等，奧客事蹟不計其數。

網友們看完後全驚呆，痛斥「他現在的身份是客人，又沒上班」、「奧客無恥沒有下限」、「就讓他客訴吧，跟這無恥的人無法溝通的」、「憑什麼讓他」。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
染疫音樂家「曾去熱炒店」！接觸者147→419　一圖秒懂採檢
北宜轎車「雙黃線迴轉」撞飛重機！駕駛指著倒地騎士：是他騎太快
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

店員休假排酒精！常客一眼認出狂盧「我是客人」：不讓就投訴　網開眼界了

生日收壞壞箱！哥們多送「一支粉色鹿茸」...理由他傻眼　網笑爛：上天堂囉

鑽石公主號19人出關！陳時中曝「深夜視察原因」：他們心情像洗三溫暖

曾去熱炒店！染疫音樂家接觸者147→419　一圖秒懂採檢情況

好市多「繽紛新品」上架！內餡用料超大方　她咬一口驚：好險有買

南韓檢驗1天破8千！醫檢師「台灣不需要」...曝實驗室秘辛　網長知識了

嗆蘇短視！「最聰明醫師」兒大義滅親：死不認錯　曝連范講了什麼都不知道

這裡排超長快點來！　不是搶口罩…淡水人竟在排「墓仔埔」塔位

網傳「海軍新兵染新冠肺炎」！指揮中心說話了

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

店員休假排酒精！常客一眼認出狂盧「我是客人」：不讓就投訴　網開眼界了

生日收壞壞箱！哥們多送「一支粉色鹿茸」...理由他傻眼　網笑爛：上天堂囉

鑽石公主號19人出關！陳時中曝「深夜視察原因」：他們心情像洗三溫暖

曾去熱炒店！染疫音樂家接觸者147→419　一圖秒懂採檢情況

好市多「繽紛新品」上架！內餡用料超大方　她咬一口驚：好險有買

南韓檢驗1天破8千！醫檢師「台灣不需要」...曝實驗室秘辛　網長知識了

嗆蘇短視！「最聰明醫師」兒大義滅親：死不認錯　曝連范講了什麼都不知道

這裡排超長快點來！　不是搶口罩…淡水人竟在排「墓仔埔」塔位

網傳「海軍新兵染新冠肺炎」！指揮中心說話了

實價登錄2950萬「利息要4萬」　他一查同棟租金僅35K　傻爆：別以為會賠錢

基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

不運動也能瘦！　6個生活習慣養起來　苗條一直跟著你

詹皇34000分里程碑　宰龍頭公鹿獲季後賽門票三喜臨門

旅行不帶牠！薩摩耶叼內衣抗議　「強制裝箱」笑翻網

腳短汪跳桌找吃！　離地板太遠「原地石化」臭臉等姊笑完

中職／中信兄弟火力強大　曾豪駒：能得分盡量得

馬英九、吳斯懷頻開砲　黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

愛犬當孩子疼16年！阿嬤哭著帶去醫院安樂　背後藏鼻酸原因

一坨東西在地上扭！超粗長巨蟒「死死捆住大貓」　驚悚畫面全都錄

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

唐鳳在日本爆紅　旅台日人曝原因

急診醫護訂便當小心問：有外送嗎？老闆暖舉被讚爆

急診室突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

台南出差搭計程車！她幾日後接司機電話暖哭

埃及控台女散播病毒！指揮中心狠打臉

「最聰明醫師」兒：死不認錯！網笑大義滅親

陳時中切蛋糕幫慶生影片曝光！

公主號旅客解隔離　陳時中幫切蛋糕慶祝

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

鑽石公主號旅客解除隔離　陳時中到場了

更多熱門

相關新聞

何潤東送肥皂加碼送大明星合照

何潤東送肥皂加碼送大明星合照

基隆市七堵區是跨兩岸明星何潤東的老家，老爸何國魂不但平易近人，而且經常幫助里內弱勢民眾，素有「何老爹」之稱，7日在復興派出所旁與基隆市議員楊秀玉，一起發送1000塊抗菌肥皂給里民，貼心叮嚀大家多洗手。何潤東也特地到現場，提醒大家「抗疫！要記住多洗手喔！」不少民眾爭相搶著拍照。

黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

旅義陸人想撤僑！陸駐義使館：未聽說

旅義陸人想撤僑！陸駐義使館：未聽說

內政部小編宣導體溫…竟見「兩條線」

內政部小編宣導體溫…竟見「兩條線」

網傳新兵染新冠肺炎　海軍駁斥

網傳新兵染新冠肺炎　海軍駁斥

關鍵字：

酒精奧客客訴新冠肺炎爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這個人

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面