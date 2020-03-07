店員休假排酒精！常客一眼認出狂盧「我是客人」：不讓就投訴　網開眼界了

▲酒精示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然四大超商、藥局、量販店及大賣場都是購買防疫酒精的通路，但仍有許多人無奈訴苦「真的很難買到」。一名女網友就指出，在賣場工作的家人於休假日和她一起到任職的店面排酒精，怎料家人被一名常客認出，對方竟無理表示「我是客人」，不讓出酒精就要客訴，讓她超傻眼。

「自從疫情開始，不只口罩難買，酒精也是難買。」一名女網友今（7日）在臉書「爆怨公社」發文，她表示過年前她有買到2罐酒精，不過2個月過去，眼見已經快用光了，卻到處都買不到新的酒精。

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她指出，自己有家人在大賣場工作。家人昨日下班後，得知店裡今日會進一批酒精，剛好他也休假，兩人就說好要一起去排隊購買。

兩人好不容易順利買到酒精，原PO家人卻被一名常客認出，對方隨後狂盧表示「我是客人！不讓給我就要客訴！」還嚷嚷店員在那裡工作「明明就很好買」，讓原PO又氣又傻眼，「拜託一下好嗎？他今天放假是要客訴什麼」、「好買的話幹嘛來排隊」。

▲網友常嘆：新冠肺炎讓人看透人性。（圖／路透社）

原PO補充，據她了解，那名奧客平時就很愛麻煩人，例如常直接丟出伸手牌「東西找不到，要店員去拿比較快」，或是要求送貨到府等等，奧客事蹟不計其數。

網友們看完後全驚呆，痛斥「他現在的身份是客人，又沒上班」、「奧客無恥沒有下限」、「就讓他客訴吧，跟這無恥的人無法溝通的」、「憑什麼讓他」。

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