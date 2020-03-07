　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 何老爹復興派出所宣導「勤洗手最有用」 送肥皂加碼送大明星「何潤東」合照。（圖／基隆市議員楊秀玉提供）

▲ 何老爹復興派出所宣導「勤洗手最有用」，送肥皂加碼送大明星「何潤東」合照。（圖／基隆市議員楊秀玉提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區是跨兩岸明星何潤東的老家，老爸何國魂不但平易近人，而且經常幫助里內弱勢民眾，素有「何老爹」之稱，7日在復興派出所旁與基隆市議員楊秀玉，一起發送1000塊抗菌肥皂給里民，貼心叮嚀大家多洗手。何潤東也特地到現場，提醒大家「抗疫！要記住多洗手喔！」不少民眾爭相搶著拍照。

何老爹平時就很關心地方的長者及獨居銀髮族的健康，注意到新冠病毒對於免疫力較差的老人家，較具傷害力，也認為應該加強宣導除了戴口罩外，勤洗手最重要；因此特別找友人幫忙買了1000塊的抗菌肥皂，送給里內長者，希望大家養成勤洗手的觀念，保護自己也愛護他人。

請繼續往下閱讀...

▲ 何老爹復興派出所宣導「勤洗手最有用」 送肥皂加碼送大明星「何潤東」合照。（圖／基隆市議員楊秀玉提供）

▲ 何潤東送肥皂加碼送大明星合照。

何潤東聽到爸爸的義舉，認為新冠肺炎是全世界身為地球村的每個人的責任，特別趕回基隆力挺老爸，幫忙送肥皂，提醒大家「要記住多洗手喔！」何潤東和老爸今天都戴上口罩，不忘提醒老人家，戴口罩是很重要，但更要記住用這塊肥皂多洗手，大家一起對抗新冠肺炎，照顧好自己的健康。

議員楊秀玉表示，7日在復興派出所旁發送肥皂給里內鄉親，一早就有很多人排隊領取，防疫最重要的還是勤洗手保持自己的乾淨，被傳染的機會就降低，今天利用機會也教導里民如何正確洗手，做好防疫工作。

▲ 何老爹復興派出所宣導「勤洗手最有用」 送肥皂加碼送大明星「何潤東」合照。（圖／基隆市議員楊秀玉提供）

▲ 7日在復興派出所旁與基隆市議員楊秀玉，一起發送1000塊抗菌肥皂給里民。

楊秀玉說，何老爹對鄰里獨居或經濟不好的長者很照顧，他搬到基隆已連續10多年在歲末舉辦年終宴，請大家吃飯送禮物，所有長者通通都邀請，里內一起歲末同樂，是每年里內的「盛事」。何潤東是大明星，但沒有架子，又非常孝順，常回地方相挺老爸。

基警第三分局復興派出所同時宣導防詐等觀念，何潤東也幫忙防詐騙宣導。何潤東一個接著一個發送肥皂，無論大小朋友都很高興看到何潤東，爭相搶著合照，還有阿嬤叫偶像，還說「我有看你的戲，好棒！」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 何老爹復興派出所宣導「勤洗手最有用」 送肥皂加碼送大明星「何潤東」合照。（圖／基隆市議員楊秀玉提供）

▲ 基警第三分局復興派出所同時宣導防詐等觀念，何潤東也幫忙防詐騙宣導。

ET快訊
冬衣別收！下周這天「溫暖→溼冷」低溫探14°C　北台灣連3天
快訊／國民黨主席補選江啟臣大勝　郝龍斌自行宣布敗選
快訊／江啟臣領先3萬票！篤定當選國民黨主席
快訊／國民黨主席開票1小時　江啟臣1408票領先郝龍斌108
國內確診維持45例　張上淳曝這3人病況較嚴重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4人同遊北歐！早上沒打招呼...公主狂盧「把她丟包飯店」　神扯行徑開眼界了

捐血限制擴大至11地區！西班牙、德國、法國返台28天不能捐

「燒餅vs.口罩」2串人龍另類PK　永和哥笑：哪個厲害？在地人求低調別來

清明節不開放入塔祭拜等防疫措施　黃偉哲親自說明請諒解

守住帛琉0確診！新光醫院「視訊遠距採檢」超給力...關鍵流程曝光

冬衣先別收！週一「溫暖→溼冷」低溫探14°C　北台灣連3天有雨

國泰航空驚傳3/13起停飛台港線！官方話沒說死「確實有調整必要」

女客買1個便當「狂舀7杯湯」！遭制止後「誇張行徑」他搖頭：旁邊還有小孩

3名NSO團員在東吳音樂系兼任　自主管理14天停課至3/13

國內確診維持45例！張上淳曝「退休婦、新北群聚案老翁」等3人較嚴重

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

4人同遊北歐！早上沒打招呼...公主狂盧「把她丟包飯店」　神扯行徑開眼界了

捐血限制擴大至11地區！西班牙、德國、法國返台28天不能捐

「燒餅vs.口罩」2串人龍另類PK　永和哥笑：哪個厲害？在地人求低調別來

清明節不開放入塔祭拜等防疫措施　黃偉哲親自說明請諒解

守住帛琉0確診！新光醫院「視訊遠距採檢」超給力...關鍵流程曝光

冬衣先別收！週一「溫暖→溼冷」低溫探14°C　北台灣連3天有雨

國泰航空驚傳3/13起停飛台港線！官方話沒說死「確實有調整必要」

女客買1個便當「狂舀7杯湯」！遭制止後「誇張行徑」他搖頭：旁邊還有小孩

3名NSO團員在東吳音樂系兼任　自主管理14天停課至3/13

國內確診維持45例！張上淳曝「退休婦、新北群聚案老翁」等3人較嚴重

中國國民黨黨主席選舉　台南市江啟臣以7成得票率領先

吳尊隱婚出道15年…為保護老婆忍著！　說「9年沒碰女人、初戀嫁人了」真相終於曝光

出國打球很辛苦　林旺衛勉勵旅日學生「莫忘初衷」

《枕上書》王一菲美貌引人注目！好身材全靠排毒瘦身法3招

4人同遊北歐！早上沒打招呼...公主狂盧「把她丟包飯店」　神扯行徑開眼界了

痴情男買千萬豪宅+盛大婚禮！　女半途悔婚他怒告…僅判她退25萬聘金

中國應為疫情道歉？中共黨媒：美國H1N1死1.8萬人要跟世界道歉！

一幅隨手畫作賣出8萬元！　小馬受邀明年美國開畫展

台東植樹月活動　饒慶鈴呼籲縣民多種樹保地球營造「森林之都」

台南身障男被通報失蹤　阿蓮警靠「警政系統＆一卡通」助團圓

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

唐鳳在日本爆紅　旅台日人曝原因

「最聰明醫師」兒：死不認錯！網笑大義滅親

急診醫護訂便當小心問：有外送嗎？老闆暖舉被讚爆

急診室突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

台南出差搭計程車！她幾日後接司機電話暖哭

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

埃及控台女散播病毒！指揮中心狠打臉

陳時中切蛋糕幫慶生影片曝光！

染疫音樂家曾去熱炒店　指揮中心回應

公主號旅客解隔離　陳時中幫切蛋糕慶祝

更多熱門

相關新聞

黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

黃光芹：武漢「廢言組」至今不知怎麼輸

新冠肺炎疫情持續蔓延，而國民黨在包機議題、健保是否修法的論述引發熱議，國民黨台北議員徐巧芯認為，只是提出看法而已。對於在這節骨眼上是不是話都不能說了？資深媒體人黃光芹認為，不是不能批評，是看你怎麼批評，國民黨就有一群「武漢廢言組」。

植樹抗疫一起來　台東森活市集抒發緊繃情緒

植樹抗疫一起來　台東森活市集抒發緊繃情緒

店員休假排酒精！常客認出狂盧：不讓就投訴

店員休假排酒精！常客認出狂盧：不讓就投訴

旅義陸人想撤僑！陸駐義使館：未聽說

旅義陸人想撤僑！陸駐義使館：未聽說

內政部小編宣導體溫…竟見「兩條線」

內政部小編宣導體溫…竟見「兩條線」

關鍵字：

基隆防疫新冠肺炎何潤東

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

茵聲峇里島解放深V比基尼！

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面