基隆警所籲洗手！大排長龍　影星何潤東現身驚喜：我來幫爸爸發肥皂

▲ 何老爹復興派出所宣導「勤洗手最有用」，送肥皂加碼送大明星「何潤東」合照。（圖／基隆市議員楊秀玉提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區是跨兩岸明星何潤東的老家，老爸何國魂不但平易近人，而且經常幫助里內弱勢民眾，素有「何老爹」之稱，7日在復興派出所旁與基隆市議員楊秀玉，一起發送1000塊抗菌肥皂給里民，貼心叮嚀大家多洗手。何潤東也特地到現場，提醒大家「抗疫！要記住多洗手喔！」不少民眾爭相搶著拍照。

何老爹平時就很關心地方的長者及獨居銀髮族的健康，注意到新冠病毒對於免疫力較差的老人家，較具傷害力，也認為應該加強宣導除了戴口罩外，勤洗手最重要；因此特別找友人幫忙買了1000塊的抗菌肥皂，送給里內長者，希望大家養成勤洗手的觀念，保護自己也愛護他人。

請繼續往下閱讀...

▲ 何潤東送肥皂加碼送大明星合照。

何潤東聽到爸爸的義舉，認為新冠肺炎是全世界身為地球村的每個人的責任，特別趕回基隆力挺老爸，幫忙送肥皂，提醒大家「要記住多洗手喔！」何潤東和老爸今天都戴上口罩，不忘提醒老人家，戴口罩是很重要，但更要記住用這塊肥皂多洗手，大家一起對抗新冠肺炎，照顧好自己的健康。

議員楊秀玉表示，7日在復興派出所旁發送肥皂給里內鄉親，一早就有很多人排隊領取，防疫最重要的還是勤洗手保持自己的乾淨，被傳染的機會就降低，今天利用機會也教導里民如何正確洗手，做好防疫工作。

▲ 7日在復興派出所旁與基隆市議員楊秀玉，一起發送1000塊抗菌肥皂給里民。

楊秀玉說，何老爹對鄰里獨居或經濟不好的長者很照顧，他搬到基隆已連續10多年在歲末舉辦年終宴，請大家吃飯送禮物，所有長者通通都邀請，里內一起歲末同樂，是每年里內的「盛事」。何潤東是大明星，但沒有架子，又非常孝順，常回地方相挺老爸。

基警第三分局復興派出所同時宣導防詐等觀念，何潤東也幫忙防詐騙宣導。何潤東一個接著一個發送肥皂，無論大小朋友都很高興看到何潤東，爭相搶著合照，還有阿嬤叫偶像，還說「我有看你的戲，好棒！」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 基警第三分局復興派出所同時宣導防詐等觀念，何潤東也幫忙防詐騙宣導。