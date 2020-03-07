台灣防疫受矚目！哈佛邀請台2校視訊交流　挑燈夜戰談新冠肺炎

▲視訊另一端的美國哈佛大學師生對臺灣防疫經驗很關注。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

臺灣的防疫成果受到世界肯定，哈佛大學臺灣同學會在臺灣時間6日凌晨1時到3時，於哈佛醫學院邀集高醫大學附設醫院、臺灣大學公共衛生學院，就「我們從2003年SARS全球大爆發所學到的教訓–臺灣面對新冠肺炎的快速因應」展開一場隔空挑燈對談。

這場對談也是嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發以來，臺、美三所名校的首場視訊論壇，臺灣與會人員皆徹夜未眠，展開為時2小時的防疫交流。美方則有近百名哈佛師生、研究人員及波士頓地區人士參加，並有許多全美關心此議題人士加入線上直播討論。

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高醫大校方分享在校園中，對於學生與教職員的健康管理與關懷，由鐘育志校長親自擔任總指揮，開學前就設置校院防疫指揮中心，以快速進行防疫應變，開學後加強執行門禁管制、全體體溫監測與防疫點名等校園防疫措施，並藉由防疫專區網頁、教育訓練課程、全校開機桌面等各樣管道，宣導落實個人自主健康管理和防護的重要性。

高醫大也與國內外的專家攜手合作，成立了COVID-19研究小組，分成感控組暨臨床診斷與治療組、流行病學調查組、快篩研發及疫苗組、治療藥物開發組到心理衛生組等，期能針對病毒和疫情作全面向的研發和探討，發展出有效抑制疫情爆發的策略。

▲高醫與哈佛、臺大透過視訊分享防疫經驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫附設醫院則是製作影片，記錄過去這段期間的各項防疫作為，包括門禁量體溫、刷健保查詢出入境紀錄、填寫TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及群聚史)資料，以及開闢領藥「得來速」車道等超前部署，並對日後萬一疫情擴大時，提出因應規劃與處理。

高醫侯明鋒院長表示，美方很羨慕台灣擁有完善的健保系統，也很羨慕政府擁有快速的反應，因為美國醫療看診費用相當昂貴，透過視訊交流讓美方能感受到台灣不僅有醫療成就，在防疫部分也是相當成功。

侯明鋒指出，在視訊會談中提供實務經驗，包括人員分流、人員訓練、防疫作為，哈佛教授和美國參議員辦公室人員對於台灣能夠做出快速決策、善用健保卡管理國人旅遊史等相當讚賞，但也有學者提出問題，像是是否會影響到個資法。

侯明鋒解釋，台灣有傳染病防治法規範，且99.99%的國人都有參與健保系統，所以相關程序、資料都很清楚，但美國在健康體系照護上跟台灣不同，如果要做到跟台灣一樣就有一定難度。

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