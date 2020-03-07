　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣防疫受矚目！哈佛邀請台2校視訊交流　挑燈夜戰談新冠肺炎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲視訊另一端的美國哈佛大學師生對臺灣防疫經驗很關注。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲視訊另一端的美國哈佛大學師生對臺灣防疫經驗很關注。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

臺灣的防疫成果受到世界肯定，哈佛大學臺灣同學會在臺灣時間6日凌晨1時到3時，於哈佛醫學院邀集高醫大學附設醫院、臺灣大學公共衛生學院，就「我們從2003年SARS全球大爆發所學到的教訓–臺灣面對新冠肺炎的快速因應」展開一場隔空挑燈對談。

這場對談也是嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發以來，臺、美三所名校的首場視訊論壇，臺灣與會人員皆徹夜未眠，展開為時2小時的防疫交流。美方則有近百名哈佛師生、研究人員及波士頓地區人士參加，並有許多全美關心此議題人士加入線上直播討論。

請繼續往下閱讀...

高醫大校方分享在校園中，對於學生與教職員的健康管理與關懷，由鐘育志校長親自擔任總指揮，開學前就設置校院防疫指揮中心，以快速進行防疫應變，開學後加強執行門禁管制、全體體溫監測與防疫點名等校園防疫措施，並藉由防疫專區網頁、教育訓練課程、全校開機桌面等各樣管道，宣導落實個人自主健康管理和防護的重要性。

高醫大也與國內外的專家攜手合作，成立了COVID-19研究小組，分成感控組暨臨床診斷與治療組、流行病學調查組、快篩研發及疫苗組、治療藥物開發組到心理衛生組等，期能針對病毒和疫情作全面向的研發和探討，發展出有效抑制疫情爆發的策略。

▲高醫與哈佛、臺大透過視訊分享防疫經驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫與哈佛、臺大透過視訊分享防疫經驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫附設醫院則是製作影片，記錄過去這段期間的各項防疫作為，包括門禁量體溫、刷健保查詢出入境紀錄、填寫TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及群聚史)資料，以及開闢領藥「得來速」車道等超前部署，並對日後萬一疫情擴大時，提出因應規劃與處理。

高醫侯明鋒院長表示，美方很羨慕台灣擁有完善的健保系統，也很羨慕政府擁有快速的反應，因為美國醫療看診費用相當昂貴，透過視訊交流讓美方能感受到台灣不僅有醫療成就，在防疫部分也是相當成功。

侯明鋒指出，在視訊會談中提供實務經驗，包括人員分流、人員訓練、防疫作為，哈佛教授和美國參議員辦公室人員對於台灣能夠做出快速決策、善用健保卡管理國人旅遊史等相當讚賞，但也有學者提出問題，像是是否會影響到個資法。

侯明鋒解釋，台灣有傳染病防治法規範，且99.99%的國人都有參與健保系統，所以相關程序、資料都很清楚，但美國在健康體系照護上跟台灣不同，如果要做到跟台灣一樣就有一定難度。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
隔壁安管看不下去：她露點了！楊晨熙比基尼趴被拍…大飛也在場傻
台灣防疫堅強！成大李柏錦高票當選世界醫學生聯盟會長
快訊／鼎金斷頭嬰屍破案了！找到一對男女…讓員警拳頭都硬了
澳洲確診音樂家接觸者匡列419人！145人隔離、272人自主
快訊／法、德、西確診人數飆高！旅遊建議「升為第二級警示」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「海軍新兵染新冠肺炎」！指揮中心澄清：確認無此事

歐洲疫情升溫⋯國家交響樂團「歐洲巡演計畫」泡湯？陳時中：建議延緩

染疫音樂家曾去熱炒店、酒吧！醫籲「公布足跡」　指揮中心回應了

院內群聚感染調查　張上淳：案45和案42曾去同一檢查區域

獨／櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語「來拿東西的」　一盒價爆漲5倍

防疫考試考幾分？陳時中謙虛：段考還可以「期末考待努力」

台灣防疫受矚目！哈佛邀請台2校視訊交流　挑燈夜戰談新冠肺炎

台灣之光！ 成大醫學系李柏錦高票當選世界醫學生聯盟會長

帛琉求助！新光醫院「視訊遠距採檢」陳時中：比隔空抓藥還厲害

買飯糰提醒店家「別徒手做餐」！　她下秒撞見「崩潰一幕」無言：該吃嗎

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

網傳「海軍新兵染新冠肺炎」！指揮中心澄清：確認無此事

歐洲疫情升溫⋯國家交響樂團「歐洲巡演計畫」泡湯？陳時中：建議延緩

染疫音樂家曾去熱炒店、酒吧！醫籲「公布足跡」　指揮中心回應了

院內群聚感染調查　張上淳：案45和案42曾去同一檢查區域

獨／櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語「來拿東西的」　一盒價爆漲5倍

防疫考試考幾分？陳時中謙虛：段考還可以「期末考待努力」

台灣防疫受矚目！哈佛邀請台2校視訊交流　挑燈夜戰談新冠肺炎

台灣之光！ 成大醫學系李柏錦高票當選世界醫學生聯盟會長

帛琉求助！新光醫院「視訊遠距採檢」陳時中：比隔空抓藥還厲害

買飯糰提醒店家「別徒手做餐」！　她下秒撞見「崩潰一幕」無言：該吃嗎

《夕霧花園》「愛」的不同詮釋　也是「恨」的重新定義

國內豬價跌跌不休　養豬戶虧損連連…「心酸」誰人知

網傳「海軍新兵染新冠肺炎」！指揮中心澄清：確認無此事

享世界7大令人期待公園美譽　黃偉哲聯袂賴清德為河樂廣場剪綵啟用

小貓等飯就牠遲到！花5秒「大膽插隊」　媽阻止後笑慘

歐洲疫情升溫⋯國家交響樂團「歐洲巡演計畫」泡湯？陳時中：建議延緩

哥當妳的眼！暖男浪浪超黏「聾啞失明」妹　上百網友搶領養

不斷更新／大韓航空又1空服員中鏢！阿富汗「緊鄰伊朗」邊境城市添3例

染疫音樂家曾去熱炒店、酒吧！醫籲「公布足跡」　指揮中心回應了

男持毒心虛暗夜飛車狂飆　桃警一路尾隨循線人贓俱獲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

唐鳳在日本爆紅　旅台日人曝原因

急診醫護訂便當小心問：有外送嗎？老闆暖舉被讚爆

台南出差搭計程車！她幾日後接司機電話暖哭

急診室突然出現一個身影　溫馨舉動令醫護人員眼眶泛紅

埃及控台女散播病毒！指揮中心狠打臉

公主號旅客解隔離　陳時中幫切蛋糕慶祝

埃及控台遊客散播病毒　指揮中心回應

陳時中切蛋糕幫慶生影片曝光！

鑽石公主號旅客解除隔離　陳時中到場了

土城中和板橋大跳電！6571戶受影響

更多熱門

相關新聞

負壓病房不夠怎辦？ 義大利專家向武漢同濟醫院越洋求援

負壓病房不夠怎辦？ 義大利專家向武漢同濟醫院越洋求援

義大利新冠肺炎確診病例達4636人，死亡197人，為歐洲疫情最為嚴峻的國家。義大利米蘭的尼瓜爾達醫院麻醉與重症醫學科專家Enrico Ammirati 等人4日透過視訊連線，向武漢華中科大同濟醫院專家求助，希望藉由武漢抗疫的經驗中獲取有利資訊，尋求更多救治方案。

2000度烈焰焚身　中科院大樹廠2技術員命危

2000度烈焰焚身　中科院大樹廠2技術員命危

為防疫考量　屏東林管處植樹活動延期

為防疫考量　屏東林管處植樹活動延期

帛琉美籍醫護人員疑染疫　檢體送台檢驗

帛琉美籍醫護人員疑染疫　檢體送台檢驗

櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語　價格暴漲

櫃姐搶口罩財！櫃位面交講密語　價格暴漲

關鍵字：

高雄市台灣大學高醫大高醫哈佛大學新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

茵聲峇里島解放深V比基尼！

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面