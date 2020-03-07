「飛彈搖籃」爆炸…2千度烈焰焚身　中科院大樹廠2技術員命危

▲高雄中科院驚傳爆炸火警。（圖／地方中心翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國家中山科學研究院大樹院區，6日晚間7點5分發生火警意外，造成4名員工受到燒燙傷，其中2名輕傷者已出院，另劉姓技術員及吳姓技術員則離火源較近，且推進器燃料燃燒溫度超過攝氏2000度，造成身體大面積灼傷，目前2人皆已完成手術，分別在義大醫院及高雄榮民總醫院加護病房觀察，均有生命危險。

57歲的劉姓技術員在6日晚間7點45分送至義大醫院，經評估為3度燒燙傷，灼傷面積97%，合併有吸入性燒傷，於急診做初步處置後，緊急手術進行筋膜切開。義大醫院燒傷中心主任張立人表示，手術在晚間11點多完成進入燒傷中心加護病房，目前病人跡象穩定，但尚未脫離險境，有生命危險。

▲義大醫院燒傷中心主任張立人。（圖／記者許宥孺攝）

張立人指出，劉姓患者的臉部、頭部皆燒傷，因大量灌水所以身體相當腫脹，目前以鎮靜劑、止痛藥減輕患者痛苦，從昨晚至今共輸液13000c.c.，但大量輸液可能造成肺水腫，接下來手術清創可能也會面臨感染問題，因為燒傷太大容易造成傷口敗血症。

而另名被送往高雄榮總醫院治療的40歲吳姓技術員，全身有2至3度燒燙傷，全身燒傷面積80%，目前持續在加護病房救治中，仍有生命危險。

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