噁心影片曝！保險業務員變「噴精男」　女大生怒：欣賞是到對方家脫褲子嗎

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女大生在2月5日透過鍾姓業務員代辦信用卡，沒想到鍾姓男子竟偷偷潛入女大生住處，朝女大生的球鞋射精，讓女大生相當崩潰，選擇將鍾姓業務員的犯案過程及影片公布在Dcard網路論壇，引起網友公憤，而現在這些影片也隨之曝光。

▲女大生在知名網站留言同時附上影片連結指控，事情爆發後整篇文已刪除 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄女大生指控這名男子闖入大樓，對球鞋「噴精」 。（圖／地方中心翻攝）

女大生在Dcard網路論壇控訴，表示自己當下很想哭，自從遇到噴精狼事件後，回家也不敢睡覺，當時警方通知鍾姓業務員到案說明後，對方對於射精在鞋內的行為坦承不諱，又說會出現這樣的行為是因為「欣賞她」，而且壓力太大，才一時失慎犯錯，但種種的說法讓女大生相當不滿：「難道欣賞一個人，就是到對方的住家，然後脫褲子表示嗎？」

▲高雄女大生指控這名男子闖入大樓，對球鞋「噴精」 。（圖／地方中心翻攝）

據女大生所公布的10秒鐘影片，她指著自己的左腳粉白色球鞋表示：「很明顯！」，也可以看出鞋墊上確實有痕跡，女大生又再拿起右腳，也指出「就是乾掉了」。

▲鍾姓男子戴口罩穿梭在大樓。（圖／地方中心翻攝）

女大生也描述大樓監視器畫面，「發現他是從地下道走下去另外一棟，再從另外一棟走到我們家那棟，再爬上我家7樓，走的時候還特地繞一大圈」，直指：「看他走的這麼自然一定不是來第一次，而且5號那天我發現的是左腳，影片中的右腳也有乾掉很久的痕跡…」。

▲鍾姓男子似乎熟悉女大生住家環境。（圖／地方中心翻攝）

經警方調閱大樓監視器後，可以看到鍾姓業務員戴著口罩，看似相當熟悉女大生的住家環境，穿梭走在大樓庭院，還從地下室走上來，女大生當下嚇得說不出話。

▲鍾姓男子似乎熟悉女大生住家環境。（圖／地方中心翻攝）

警方調查後，鍾姓業務員是以辦信用卡業務上的個資，了解到女大生的住家，因為愛慕之情，所以到女大生住家做出猥褻行為，因女大生正要出門，看到鍾姓業務員倉皇逃跑，才讓整件事情曝光，警方訊後依違反個資法、毀損、公然猥褻等罪移送偵查。

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