陳時中「2大理由」幫公主號團員慶生　回歸社會ok：他們搞不好有抗體　

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日上午9時赴新竹馬偕醫院參加防疫演練，除了視察地方政府與醫院對於防疫的應變能力，也接受媒體訪問到幫鑽石公主號團員慶生一事，陳時中提到，除了慰勞團員們這麼長時間漂流海外的不安，也感謝他們為了社會安全付出這麼大的代價，同時也強調，團員們健康無虞，重返社會不是問題。



▲陳時中7日上午至新竹馬偕參加防疫演練。（圖／記者陳凱力攝，下同）



陳時中說，防疫非常重要，更要靠合作，在地方，怎麼樣一個水平的整合、垂直的合作，跟中央能夠一起來作，中央絕對沒有辦法自己來做，執行面的部份一定要靠地方，地方政府要靠民心，地方人民對地方政府的向心力，也代表著整個組織整合會不會成功，看到市長站出來，我們對於社區防疫就有信心，市民有信心，防疫就會成功。

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陳時中接受媒體問到幫鑽石公主號慶生一事，他說，因為這一團的曝光率很高，當時很多直播和關注，之所以會去是因為他們實在隔離太久了，在日本也隔離、在海上也漂流一陣子、回到台灣後又再一次高規格隔離14天後又經過「三採陰」，之所以這樣做，是因為我們有一些擔憂，像團員中的其中一位就是治療完後又變成陽性，國外也有發生陰轉陽的案例，甚至有死亡的個案，因為這樣的狀況讓我們非常不放心，所以才採取這樣高規格的檢疫。

陳時中說，這些船上的團員也都為了我們社會的安全付出了很大的代價，所以才會特別去，一方面是跟他們恭喜一下，另一方面也謝謝他們的配合，陳時中也再次向社會大眾呼籲，這些團員都是經過高規格隔離後又「三採陰」，搞不好他們的身體可能都有一些抗體也不一定，他們是很安全的，回歸社會沒有問題，我昨天還跟他們唱歌、送他們花、還一起合照，都安全。

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