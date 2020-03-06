疫情延燒小巨蛋演出紛紛取消　北市府：優先保留檔期給延期者

▲台北小巨蛋。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，台灣目前已經確診45例。為了避免群聚感染，不少大型活動如演唱會、球賽等紛紛延期或改採閉門方式舉行。針對小巨蛋不少活動演出延期，北市副市長黃珊珊表示，明年檔期還在審，「我們希望在審的時候會優先留給延期或取消的檔期，讓他們有一個補償」。

台北市府6日公布最新的活動辦理規範，明定室內活動300人以下「原則取消或延期」，但若有必要舉辦的話由各單位自行檢核；若300人以上，同樣原則取消或延期，但若有必要舉辦，需經觀傳局、衞生局審 核通過。戶外活動部分「原則可照辦」，但取消人多擁擠之群聚活動及不設飲食，且需保持活動場域空氣流通。

黃珊珊6日下午受訪時說，目前是300人以下請他們先自行檢核，檢核完畢後報備應變小組，「活動大大小小太多，像里長辦的小活動，可能沒有辦法全部盤點，但只要是集會式的活動，我們都希望他自己先檢核」；至於300人以上活動，則是一個月前要送觀傳局或衛生局做確認，確定OK才能辦。

黃珊珊說，原則上是朝取消或延期，但若是有辦的必要性，風險性你認為比較低，那你就提出相關計畫給我們來做審查。此外，也需要達成相關的規定，「目前是希望在這個SOP裡面可以讓大家知道，如果你真的做不到，那就考慮取消或延期」。

針對小巨蛋、中山堂等場館有不少檔期湖活動取消，黃珊珊重申，沒有強制取消活動，「300人以上會做審查，沒有說全部取消」。黃進一步補充，在台北市辦的活動300人以上活動會做審查，要看擁擠程度，或著是人與人之間有沒有一公尺的距離，此外還要造冊，「如果可以做到這些東西的話，原則上我們也沒有取消的道理」。

至於馬友友音樂會延期與否，黃珊珊雖稱還在協調，但接著表示，「他一定延期，只是我們現在要幫他找別的檔期，現在還在協商、連絡，所以馬友友部分是確定延期」。

黃珊珊表示，大多表演活動其實都是延期，他們都希望可以再找到檔期，會請文化局協調，「我們希望在審的時候會優先留給延期或取消的檔期，讓他們有一個補償」。