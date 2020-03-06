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新冠肺炎疫情延燒　營業場所及其從業人員應落實衛生規定

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▲台南市衛生局檢測台南市各營業場所及其從業人員衛生管理情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局檢測台南市各營業場所及其從業人員衛生管理情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在國際間升溫，台南市衛生局除呼籲一般民眾落實勤洗手、注意手部、呼吸道衛生及咳嗽禮節等自主防疫外，亦請營業場所及其從業人員應配合「台南市營業衛生管理自治條例」規定，民眾亦可去各區衛生所賭買口罩。

旅館業（含民宿）若設有中央空調冷卻水塔、儲水池或水塔（應密蓋加鎖），應每半年清洗消毒一次。浴室業（含溫泉）浴池應定期換水並使用清潔劑洗刷清潔，微生物指標應符合衛生局公告之水質標準。

另游泳業水質應保持澄清、無臭、無色且水面不得有明顯浮沬；池壁、池底、走道及溢流溝中不得有苔藻滋生及明顯沉積物，其酸鹼值（6.0至8.5）、自由有效餘氯（室內0.5至1.0ppm，室外1.0至3.0ppm）及微生物指標亦應符合公告之水質標準。其他營業如運動健身行業亦應配合營業衛生相關規定。

▲台南市衛生局檢測台南市各營業場所及其從業人員衛生管理情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲以公衛專家和大家長的立場，呼籲業者落實執行消費者使用之器具、物品及設備應定時清潔，再以500ppm漂白水消毒，健身場所除了開啟冷氣外，也要注意場所每小時的換氣量以保持空氣品質及流通；針對消費者亦可採取量測體溫措施，若有發燒或呼吸道症狀應避免消費儘速就醫治療。

台南市衛生局也提醒民眾，台南市各衛生所周休二日也有可以購買口罩，惟各區生所賣口罩時間不一，民眾可先電詢或上台南市衛生局網站查詢。

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