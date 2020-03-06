啟動緊急協處機制　海基會：迄今接到上千通求助電話

▲海基會第十屆董監事會第十次聯席會議。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

海基會6日舉行第10屆董監事會第10次聯席會議，董事長張小月在致詞時提到，疫情爆發後，海基會啟動緊急協處機制，迄今累計接到超過1千通求助電話。對於因為疫情而暫時無法返校的台生與陸生，教育部會提供課程銜接配套措施，這些政策措施，海基會已即時透過社群向他們說明。

此次董監事會議是2020年第一次董監事會議，適逢新冠肺炎疫情爆發，海基會裡也啟動防護措施，除了進出海基會需要測量體溫外，不少工作人員都已佩戴上口罩，包含張小月本人，下午也是戴著口罩前往會議室，一直到接受採訪時才拿下口罩。

▲海基會董事長張小月。（圖／記者曾俊豪攝）

張小月在致詞時指出，新型冠狀病毒肺炎疫情的傳染力比SARS更厲害、致死率也比流感更嚴重的病毒，台灣在政府「防疫優先」的原則之下，防疫措施嚴謹縝密，不僅民眾充分感受得到，國際社會也給予相當高度的肯定。不過，因為疫情在農曆春節前夕爆發，造成許多民眾往返兩岸困難，紛紛向海基會提出請求協助。

張小月表示，疫情爆發後，海基會啟動緊急協處機制，24小時都有同仁值班接聽民眾電話，截至目前為止，累計超過1000通來電，同仁們都仔細逐一紀錄，詳實回覆，並彙整成書面資料，提供相關單位參考。

她指出，海基會持續與各地台商協會聯絡，關懷滯留在大陸的民眾情況，處理緊急醫療藥品需求，同時也彙整最新的疫情資訊與政府相關措施，讓各地台商協會及民眾即時了解。

▲海基會工作人員也配戴口罩防疫。（圖／記者曾俊豪攝）



對於學生與家長，海基會則持續關注教育部的政策措施，在不影響既有學習權益的情況下，教育部會提供課程銜接配套措施，海基會也即時透過社群向他們說明。至於有台商子女表達希望返台就學的意願，海基會也持續與主管機關保持聯繫，提供學生與家長諮詢服務。

由於此次董監事會議也是海基會在總統大選後的第一場董監事會議，張小月特別提到，台灣民眾在今年的選舉中，再次展現亞洲民主燈塔的光芒，透過選票向全世界宣示，我們堅持民主、自由、人權與法治的普世價值。

下午的會議還邀請亞太和平研究基金會首席顧問趙春山教授，以「中共『歷史交匯期』的對台政策與兩岸關係」為題，進行專題演講。會議擬提請審議共三案，包含「本會108年度決算報告書草案」、「調整本會109年度業務計畫暨預算案」與「本會投資評估作業程序」。