帶狗搭火車！隔壁男「每10分鐘1次」狂噴酒精　暴走譙：X女人...網怒喊告

▲男子用不雅字眼辱罵她。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天搭乘火車，打算將狗寶寶送養新主人，沒想到旁邊男乘客一看到她，便開始狂噴酒精，路程中更像機器般，每10分鐘噴一次，後來狗狗忍不住叫出聲，對方更暴怒狂譙，讓她不禁傻眼。

女網友在爆怨公社娓娓道來，今天她帶狗寶寶搭車，準備送給新的主人養，起初她拿票對座位時，有位男乘客見狀，立刻朝四周猛噴酒精，結果好巧不巧她的座位就在隔壁，而惡夢也就此展開。

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男乘客每隔10分鐘，就會狂噴1次酒精，她無奈道，「我真的有點受不了，心想有病快去看醫生，怕死請不要搭火車。兩小時過後，奶狗叫了，他也叫了，大罵臭雞X，妳不注重衛生請妳滾邊去！X女人！」

對於這般惡劣又侮辱的字眼，女網友瞬間超錯愕，但也只能默默吞下這股氣。而網友們看完也搖頭，直呼「X女人這句話有公然侮辱了，可以提告」、「看來他病的不輕」、「年終領好領滿」、「你可以按鈴通知列車長，請他處理」、「他的心是黑的」。

事後，原po還透露，看到男乘客這麼反感，她有換了一下座位，但因人多加上狗狗有點哄不住，所以只好回到原位，沒想到對方還特地換了套衣服。另外，她也強調，狗狗有用寵物籃裝起來，出門前還將籃子消毒水洗一次。

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