不熟學弟丟紅炸彈！他傻眼「15年沒聯絡」求解　網戳破盲點：你自己挖洞的

▲學弟問原PO地址要寄喜帖。（示意圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

遇到不熟又沒聯絡的點頭之交丟紅色炸彈，有時的確會讓人有些尷尬。有男網友就表示，一名不熟的學弟近日想發喜帖給他，讓他很是苦惱，不知下一步該怎麼走。不過網友看到文內一句話立刻戳破盲點表示「好奇心殺死自己」、「你自己挖洞跳的」。

「學弟，我結婚時也沒炸你。」一名男網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示有一位沒有很熟的學弟要結婚了，畢業15年之間兩人也都沒連絡。他表示知道學弟喜訊後，只是在群組問「可以看新娘照嗎？」沒想到對方就秒私訊，問他喜帖要寄到哪、以及有幾人會參加喜宴。

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原PO認為對方這樣的行為蠻恐怖的，好奇網友們若遇到相同情況，會不會乖乖給地址，或者該用什麼理由婉拒。

▲ 網友留言 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過貼文一出，不少人都突破盲點，表示是原PO自己挖洞跳進去的，「都說不熟了為何要看新娘照」、「不看不就沒事了嗎」、「你自己裝熟要看的吧」、「人家說不定本來沒有要炸你，不過既然你誠心誠意的發問了，那就如你所願」、「想看新娘，提錢來看」、「現場看不是更好嗎」、「好奇心殺死自己」。

其他網友則是提供他幾個理由婉拒，「說你還在大陸，結案」、「已讀不回，反正也沒在連絡」、「你聽過安麗嗎」、「跟他說現在疫情關係不太方便」、「可以說『有房子跟孩子要養，紅包負擔有點大，但還是祝你們百年好合』」。

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