藥局防疫酒精瞬間被秒殺 只因郵差「送貨」巧遇口罩人龍！

▲防疫酒精本週開始陸續配送，許多藥局收貨時恰是販賣口罩時間點，一下子就被排隊人龍秒殺。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市藥師公會指出，防疫酒精本週開始陸續配送，5日因為是口罩增片購買的第1天，各地健保藥局購買口罩的人潮明顯湧現，就有社區健保藥局在收到郵差送來的酒精時，剛好遇到買口罩的長長人龍，民眾除買口罩同時搶買防疫酒精，即使社區健保藥局限購每人1瓶，仍擋不住民眾搶購瘋潮，很快就完全被秒殺了。

中央2月18日宣布在全台社區健保藥局販售的每瓶40元300ml台酒公司防疫酒精，雖然當初說每週會配3箱72瓶到健保藥局，但因配送名單媒合行政作業延遲，2月份全台的社區健保藥局都只收到1次就沒有了，導致不少社區健保藥局藥師，因民眾買不到防疫酒精又被罵翻！這次酒精配送又遇到口罩排隊人龍，再次秒殺，藥師又被買不到的民眾罵！

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台南市藥師公會理事長吳振名說，雖然當初藥師公會全聯會的公告說販賣規則由藥局自行決定，食藥署的基本要求是配送的酒精應分散在藥局的營業日販售，但像這種郵差送酒精來，剛好遇到排隊買口罩的人潮同時要買酒精，藥局就算想要把它分散在其他的營業日來販賣根本做不到！因為民眾會當場抗議有酒精為什麼不賣，防疫酒精瞬間被買完，買不到的民眾又要向社區健保藥局吵了，社區健保藥局藥師真是左右為難，老是挨罵！

另外，也有家長派出家中讀國小的小朋友到藥局要買防疫酒精，吳振名也提醒民眾：中央流行疫情指揮中心有決定，台酒及台糖的防疫用酒精是不可以販售給18歲以下的消費者，請民眾注意。

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