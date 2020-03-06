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黑衣人改裝廠上班月領2萬4！到職3個月...鄰居驚：他們都很客氣

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記者陳豐德、邱中岳／新北報導

林口一家改裝廠的陳姓員工，3日至網紅蔡阿嘎北投住處埋伏，以鐵鎚攻擊他跟孕妻二伯，警方5日至改裝廠陳姓主嫌及共犯董姓老闆緝捕到案，陳嫌辯稱是因為改裝車話題，在網路上跟蔡阿嘎互嗆，警方卻發現主嫌手機無蔡阿嘎的YouTube觀賞紀錄，6日至改裝廠扣得的老闆手機內也沒有，懷疑嫌犯是在唬爛，將擴大調閱網路歷史連線紀錄，以釐清真相。

據查證，涉嫌攻擊蔡阿嘎與二伯的陳姓男子（26歲），與接應的老闆董男（36歲）均屬於林口一家汽車排氣管改裝廠，當時陳男犯案後徒步變裝，由老闆騎車接應逃離。陳嫌落網後辯稱，他在2019年約8月份左右收看蔡阿嘎的頻道，兩人因「改裝車話題」在網路上留言互嗆，他認為對方講話很囂張，又不懂得收斂，就此心生埋怨，積怨半年後發現蔡阿嘎還是不改所以才動手。

▼攻擊蔡阿嘎的陳姓主嫌手機內查無相關YT觀看紀錄。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼攻擊蔡阿嘎的陳姓主嫌。（圖／翻攝臉書）

主嫌3日在蔡阿嘎北投住家處埋伏，持鐵鎚跟阿嘎及二伯，造成二伯劇烈宮縮緊急送醫，犯案後狂跑了4公里，最後因在半路脫下口罩抽菸，專案小組才掌握他的長相，之後又交叉比對2日兩人去勘查地形的畫面及車牌，最後鎖定了陳男及董男警方，5日晚間前往林口改裝廠緝捕2人到案。

但專案小組打開的主嫌手機，卻沒在Youtube觀賞紀錄中看到相關的蔡阿嘎影片，於是6日上午10時許再次返回林口改裝廠內，扣回老闆手機內也同樣沒有找到相關紀錄，懷疑整起案件並非主嫌所陳述，可能另有幕後主使者，將擴大調閱主嫌的網路連線紀錄以釐清真相。

▼檢警在修車廠內找到犯案用的鐵槌。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼攻擊蔡阿嘎嫌犯落網,犯案鐵鎚。（圖／記者邱中岳攝）

這家汽車排氣管改裝廠在林口小有名氣，最近一年才搬遷到該址，認識識二人的附近商家指出，老闆為人客氣，都會與附近商家打招呼；而主嫌則是最近3個月才剛到職的員工，每個月薪水2萬4，在店內安靜沉默與同事互動不多，在犯案後董老闆辯稱他並不清楚事情始末，是被牽連，但專案小組認為這只是推託之詞。

而主嫌本人還是網紅「館長」的粉絲，館長得知後，氣得大罵：「管他是不是我粉絲，是我兒子也一腳踹過去！」館長並透露，其實蔡阿嘎遇襲當天準備要去找他拍片，現在蔡阿嘎擔心對方後續還會有報復行為，已經約了晚上要去找館長一起研商對策。

▼主嫌逃逸後由老闆騎機車接應。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼蔡阿嘎遭攻擊後還不忘抱著孕妻避免二伯跌倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼攻擊蔡阿嘎歹徒是館長粉絲。（合成圖／翻攝自當事人臉書）

▲攻擊蔡阿嘎歹徒是館長粉絲。（圖／翻攝自當事人臉書）

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