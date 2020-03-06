快訊／士林地檢聲押！鐵鎚狠敲蔡阿嘎和孕妻　黑衣男護主一肩扛

記者羅志華／台北報導

陳姓男子不滿YouTuber蔡阿嘎於2019年8月時，在影片留言區與他對嗆，積怨半年搜得蔡阿嘎住處後，於2020年3月3日在北投埋伏4小時，趁阿嘎騎車等紅燈時，持鐵鎚狠砸他右腿2下洩憤，阿嘎懷孕8月的妻子「二伯」更被砸腹腰而嚇致強烈宮縮，緊急送醫檢查，所幸母子均安。案經傷害罪移送、複訊後，檢方諭令董嫌3萬元交保，另考量陳嫌犯嫌重大，足認有滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見。

▲蔡阿嘎夫婦3月3日遭黑衣人襲擊後，趕緊將懷孕8月的妻子「二伯」扶到路旁，場面令人不捨。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲犯案的陳姓男子到案供稱，是2019年8月間與蔡阿嘎在影片留言區結怨，才會計畫行兇。（圖／記者邱中岳攝）

蔡阿嘎遇襲事件曝光後，在網路掀起一片熱議，而蔡阿嘎也不愧是237萬訂閱的台灣頂級YouTuber，於3月4日晚間隨即將案發後的影片上傳，短短1天瀏覽次數就突破200萬，只見二伯因強烈宮縮，不時面露痛苦表情，蔡阿嘎更一改以往影片裡的爽朗表情，惡狠狠地對著鏡頭痛批兇手「直接攻擊孕婦，這真的有點太誇張囉…」。

▲陳姓男子案發當天，在蔡阿嘎住處埋伏了4個小時多，見蔡阿嘎與二伯在馬路上等紅燈，立刻衝上前持鐵鎚襲擊2人（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

警方調查後，發現陳男襲擊完蔡阿嘎後，徒步跑了4公里，並在董姓男子的接應下，一同騎車離開，途中陳男因脫下口罩吸菸，被警方掌握長相，交叉比對後才發現，2人早在3月2日就先到場勘查，顯然是預謀作案。

▲蔡阿嘎懷孕8月的妻子二伯遇襲後，受到驚嚇產生強烈宮縮，痛苦的表情讓網友們心痛不已，甚至淚灑螢幕。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

警方一路追查，鎖定陳男與董男為林口一家車輛改裝廠的員工及老闆，於3月5日在林口將2人逮捕，陳男對犯行坦承不諱，稱是2019年8月看YouTube時，因「改裝車話題」與蔡阿嘎在留言區互嗆，他氣不過阿嘎講話囂張，忍了大半年好不容易從朋友那得知對方住處，才會策畫這次報復行動，和老闆完全無關，董姓老闆也表示，他只是騎車要去接陳男林口工廠，不知陳會去攻擊蔡阿嘎夫妻。

▲所幸二伯檢查後母子均安，但一路身心承受極大痛苦，與蔡阿嘎在醫院緊握彼此，夫妻互相扶持、感情真摯。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

蔡阿嘎在2020選舉期間，與總統蔡英文合作拍片，甚至在1月11日選舉結束後，當晚就上傳影片嘲諷「鋼鐵韓粉」，掀起一波爭議，此次遇襲讓韓粉社團藉機大吐怨氣，狠酸「蔡阿嘎真的是囂張過頭，下一個會是誰呢？」，也有網友酸，「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，不料卻慘遭肉搜出國小老師身分，也因此「賺」到了新聞版面，在鏡頭前鞠躬道歉。

▲蔡阿嘎護妻心切，收起平時在影片裡的爽朗笑容，惡狠狠地對著鏡頭痛批兇手太誇張，一雙眼睛彷彿要冒出火來。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

多數網友則力挺蔡阿嘎，尤其看到二伯痛苦的模樣，更是心疼不已，紛紛譴責陳男攻擊孕婦的行為；而原定3月4日要跟蔡阿嘎拍片的館長，也因此事被迫取消，館長怒嗆陳男，「你打他（蔡阿嘎）老婆呢，從她後面這樣攻擊，我覺得你這個人是滿垃圾的」。

▲犯案的陳、董二男遭逮後，臉書也被網友肉搜出征，蔡阿嘎於6日特地再上傳影片，希望大家能放過嫌犯的親友，因為「他們都是無辜的」，表示一切交給司法處理。（圖／翻攝蔡阿嘎Youtube）

陳、董二男的臉書在事件曝光後，遭到網友出征，蔡阿嘎於6日上傳影片，感謝各界關心、協助之餘，也拜託大家不要去肉搜嫌犯的親友，「他們都是無辜的」，表示一切交給司法處理，希望大家繼續專注在防疫工作上。

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