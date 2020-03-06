偷襲蔡阿嘎！黑衣人遭起底「是館粉」　館長怒：你不要當我的粉絲

▲攻擊蔡阿嘎歹徒是館長粉絲，蔡阿嘎6日要找館長談了。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者柯振中、劉昌松／綜合報導

網紅蔡阿嘎載孕妻遭襲引起社會譁然，嫌犯被肉搜是館長的粉絲，讓館長出面痛斥「是我兒子也一腳踹過去」。幾經波折後，嫌犯已經落網，不過蔡阿嘎擔心對方可能有後續報復行為，6日晚上要找館長商量對策。

蔡阿嘎3日載妻子騎車在路上停紅燈，突然遭黑衣人持鐵鎚襲擊，讓他嚇到跳下車子，護著妻子往後跑，雖然對方沒有繼續攻擊，但兩人還是受了不小的驚嚇。

事件發生後，犯案的陳姓主嫌、董姓共犯5日落網。陳嫌向警方聲稱，由於2019年收看蔡阿嘎的影片，雙方在留言處互嗆，導致心生不滿，過了大半年，還是覺得不甘心，因此策畫報復行動。

▼館長感到相當憤怒。（圖／記者劉昌松攝）



事後，不少網友肉搜這名嫌犯，發現陳嫌是網紅「館長」的粉絲。館長也針對這起事件回應，事件發生當天，蔡阿嘎正要去找他拍片，遭遇襲擊後，緊急停止計畫，這也讓他相當憤怒，嗆嫌犯「你不要當我的粉絲，我有去打女人給你看過嗎？」

館長憤怒回應，不管主嫌是不是他的粉絲，「是我兒子也一腳踹過去」，打孕婦的行為相當不應該。由於害怕嫌犯是受到指使，後面可能還有藏鏡人，蔡阿嘎6日晚上準備與館長見面，向館長商量如何應對。

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