蔡阿嘎被襲／遭攻擊、被騷擾是日常　當網紅沒有很輕鬆

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

蔡阿嘎跟老婆二伯遭到不明黑衣人埋伏襲擊，意外揭開網紅、部落客這行的最大的職業風險，就是在不自覺中挑起一些激進派網友的仇視心態，這種網友通常在生活裡不得志，沒人聽他說話，所以上網到處刷存在感、東批西評一番，不懂得尊重自己與別人，以為網路匿名，就可以隨意中傷別人，或是戴個口罩，便以為人家查不到自己。

我們在網路寫教養文章討生活，不管是針對時事還是分享心得，長久下來，當然都會累積一些愛護我們的讀者觀眾，但或許是網路的特性：容易拉近距離吧，雖然變成現實好友的不少，但還是會有不理性的黑粉出現，他們認為你所有言論，都應該跟他同一個鼻孔出氣，任何隻字片語，皆得按照他的規則來走，不管是誤解語意還是沒看完全文，甚至腦補扭曲、斷章取義，其實對我們來說，多多少少都會有些秀才遇到兵的無奈。

我們這些小KOL（網路意見領袖）各有特色，但除非網友針對某件事情單一留言，否則發文時的起始點，多是對全部的人發話，而不是針對任何一位讀者。請冷靜想想，正是我們有自己的觀點，讀者才會喜歡上我們，但，天底下哪有兩個人隨時想法一致的呢？難道我們不是現實中的親朋好友，便不需得到這樣的基本尊重嗎？

做這行是得承擔一些關注跟風險，畢竟我們是另類的公眾人物，這點覺悟我有，但就個人而言，文章被轉到平台後，除非惡意波及我女兒，我大都不會去看平台上的路過酸民言論，而我自己的社群（粉專啊、Instagram啊），因為發文的調性本來常提到彼此尊重，吸引到的讀者自然多是這種調性，所以被攻擊頻率不高，但說真的，碰到一個就很難忘！

2019年春天，基於很多無法排解的情緒，我想帶大班的孩子出國走走，有位出過嚴重車禍、感情路也不順的網友，在留言處發表自己的觀點，認為我不用急著帶小孩出國，小學一年級出去也行，我只是回覆她現在的小一跟以前不一樣，課業壓力重多了，或許我提到「有了孩子以後，擔心的就更多」等言論，莫名刺到她無法生育的痛點，所以對我展開攻擊。

原先，她曾經在粉專私訊，發過血腥的照片給我，講了一堆她以前當小三被拋棄的事情，說是要鼓勵我重生，但說真的，光是看那些照片就非常不舒服，這也導致我後來不太喜歡收讀者私訊，呼籲大家有困難可以發在留言處，不要一個一個密我，畢竟對讀者來說，他只是「發一封信」，卻沒想到我們每天要面對多少來信。

我發現她轉黑以後密過她，想要好好攤開來談，但卻被認為是想私了，其實我想幫她保留面子，她的言論看起來已經不正常了，總之，她後來各種酸、各種濫罵、各種髒言髒語，甚至人身攻擊我女兒，搞到我也火了，嚴肅地警告她謹慎發言，並封鎖她的帳號。

隔天她發現自己被拉黑，又換了其他分身帳號來鬧，說什麼幫助我多少？（在夢裡嗎？）要把我封鎖她的事情公開！（封鎖酸民不是很正常的嗎？）我實在受不了，直接跟她說要提告，接著蒐集證據，才發現她在各大網站跟論壇，都是這樣的角色。

更有趣的是，之前她跟我吹噓某家補品的老闆娘，跟從事殯葬業的辣媽網紅都是她的好友，結果我後來在工作場合，有了機會求證，他們說這位網友只是粉絲而已，完全沒有交情，也早發現她有些問題，不好得罪，我不禁可憐她，認為藉由粉專私訊聊過幾次就算好友，這人的生活到底有多空虛、多自卑呢？

我想藉著蔡阿嘎的事情來提醒大眾，很多人羨慕這些網紅、部落客的生活，但其實後面的壓力非常大，我們不是只在網路講講話、寫寫字就可以當工作了，拿我自己來說，如果文筆不好、帶孩子的方法不適當，焦糖綠玫瑰也不能存活到現在，很多KOL其實是懷有一身技能的璞玉，而網路正好填補上我們所缺少的伯樂。

我們也是人，有不同的想法跟態度，不應該因為誤會、理念不和，就這樣攻擊人家，不喜歡，轉台就好！打人、揍孕婦、發表恐嚇言論，真的太秀下限了，走出戶外，轉個角度看世界，其實有更多美好等著我們發現，不用侷限在這裡詛咒別人，這真的太沒教養了。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。