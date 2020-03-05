振興民眾消費意願　黃偉哲為高優質台南畜產好物代言

▲台南市長黃偉哲5席「嚴選台南畜產好物吃出健康-打造保護力」活動，為高優質畜產好物代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情延燒，降低民眾外出消費意願，間接影響畜禽產品銷售，為提高民眾消費意願，台南市長黃偉哲5日出席「嚴選台南畜產好物吃出健康-打造保護力」活動，為高優質畜產好物代言，並邀請營養師教導民眾如何吃才能吃的均衡、吃的健康。





市長黃偉哲感謝農民業者及農業局的安排，讓經典美食的農畜產品可以讓大家得以品嚐，這都是台南市飼養業者自飼養到加工生產，用心投入的成果，每一品牌畜產加工品都別具特色，同時包裝便利也很方便民眾食補，可以透過網路平臺、官網或電話等方式訂購，讓消費者在家輕鬆購、安心吃，不僅可以吃出健康也吃出療癒，由內打造身體保護力。市議員穎艾達利、李啟維亦蒞臨現場表示支持。



現場展示畜產加工產品中，包括百大神農獎得主林昆鋒，以鹿茸為核心研發的鹿茸雞、豆豆茸雞、鹿茸益生菌等鹿茸加工品，台南市肉牛產業發展協會蘇念成理事長，以國產牛肉慢火熬煮濃縮研發出的滴牛精產品，還有通過產銷履歷驗證的永發屠宰場，負責人林威志先生採取飼養至屠宰一條龍生產模式，以產銷履歷畜牧場所產放山雞，加工研製成滴雞精及雙菇雞湯等產品，以及土雞飼養業者嚴志諭先生，以飼養180天的黑羽土雞淬取出獨特的田野滴雞精，更有結合中藥配方研發出的中藥風味滴雞精。





鹿茸含有蛋白質、胺基酸、ω-不飽和脂肪酸、軟骨素、生長因子、鐵、鈣等營養成分，並具豐富醣胺多醣是組成骨骼、皮膚等人體重要成分；滴雞精、滴牛精系列產品具有多種身體組成所需胺基酸，分子較小更易於人體吸收，因此也常作為補充蛋白質的來源之一。





營養師賀智瑢表示，均衡飲食是增加身體免疫力的不二法則，每天攝取均衡的6大類食物，每一類食物多樣化，增加腸道菌相多樣性，自食材中攝取優質的蛋白質、維生素A、C、D、E、鋅、ω-3不飽和脂肪酸等或是食用含有植化素如大蒜的大蒜素、薑黃的薑黃素、薑的薑烯酚等具抗氧化、保護細胞完整性、調節免疫的食材，均有助於增強體內防護。

►有75%酒精，必備必買必囤！！