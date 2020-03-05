台南府會首長同拍宣導影片　推行拱手不握手大家勤洗手

▲台南市長黃偉哲下午與台南市議長郭信良，一同拍攝「拱手不握手」防疫宣導短片。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合中央防疫政策，並推動全民抗疫，台南市議會郭信良議長與台南市長黃偉哲，5日下午共同在永華市政中心拍攝宣導影片，推行「拱手不握手、大家勤洗手、防疫全民守」的觀念，府會不分彼此，同心守護市民健康。

郭信良議長指出，台南鄉親都很熱情，看到朋友就會主動要握手，但在抗疫時期，實在有必要改變觀念，所以府會共同推動拱手不握手，希望大家不要覺得不握手是失禮的事。尤其民代們為民服務，每日會遇到很多市民朋友，以拱手代替握手，更能保障彼此的健康安全，請市民見諒。

郭信良議長表示，今日和黃偉哲市長一同拍攝影片，除了推行拱手不握手，也示範如何正確洗手。郭信良議長和黃偉哲市長依照洗手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」示範洗手，希望大家看了影片後，都能正確洗手，遠離疫病。

郭信良議長也說，3月起進出市議會與市政府都需測量額溫，民眾們知道這是為了公共衛生考量，都很配合，令人感謝。現在正是疫情嚴峻的時刻，他呼籲市民大眾做好自身健康管理，同時搭配拱手不握手、大家勤洗手的好習慣，讓未來台南市不再有疫情案例發生。

黃偉哲市長表示，感謝郭信良議長的影片拍攝邀約，原本他親自要前往議會拍攝，議長表達想至市府大樓拍攝，因此從善如流、尊重郭議長之意願。市議員呂維胤也前來應援「拱手不握手」活動宣傳。



黃偉哲市長指出，做為民意代表或政府首長，政治人物常常需要接觸群眾、有很多需要與群眾接觸握手的機會，但在此新冠肺炎防疫期間，希望大家都可以互相體諒與理解，一起響應台南市議會發起的「拱手不握手」防疫運動，讓我們用拱手代替握手打招呼致意，避免人與人肢體接觸，彼此互相保護。同時，具有公衛專業背景的黃偉哲也再次提醒大家勤洗手保平安，不論有無新冠肺炎疫情，保持手部清潔都是維持健康的好習慣。





為了拍攝防疫影片，黃偉哲市長還親自發想劇本橋段，兩位台南府會首長在拍攝過程雖偶有NG，但氣氛輕鬆愉快。為了提醒大家防疫的重要性，在面對嚴峻疫情的此時，台南市政府希望將「拱手不握手」運動，從民代推廣到一般民眾的日常生活，讓我們暫時避免人體的接觸，減少未知感染的可能性。

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