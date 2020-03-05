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台南市重大工程廉政平臺啟動　黃偉哲：期待營造公開透明工程環境

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▲台南市政府舉辦「安平再生水廠新建工程廉政平臺」啟動儀式，市長黃偉哲等人宣示，攜手營造優質公共工程採購環境的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「安平再生水廠新建工程廉政平臺」啟動儀式，市長黃偉哲等人宣示，攜手營造優質公共工程採購環境的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府5日舉辦「安平再生水廠新建工程廉政平臺」啟動儀式，台南市長黃偉哲等人宣示，攜手營造優質公共工程採購環境的決心，建立民眾對政府的信賴度，期待營造公開透明工程環境。

市長黃偉哲偕同秘書長方進呈、政風處長詹政曇、水利局長李賢義、工務局長蘇金安，廉政署長鄭銘謙、台南地檢署檢察長林錦村、主任檢察官許嘉龍、台南市調查處長鄭伯卿及市議員穎艾達利、蔡淑惠、蔡筱薇、林美燕、李啟維等共襄盛舉，啟動儀式以沙畫完成「風險預防」、「清廉效率」、「公私協力」、「公開透明」、「全民督工」等5項廉政平臺功能的文字象徵，宣示攜手營造優質公共工程採購環境的決心，建立民眾對政府的信賴度。

▲台南市政府舉辦「安平再生水廠新建工程廉政平臺」啟動儀式，市長黃偉哲等人宣示，攜手營造優質公共工程採購環境的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，安平再生水廠供應給南科廠商重要製程需要用水，是必要的工程，才不致於排擠民生用水，成立重大工程廉政平臺的用意是希望能夠更公開、透明及效率，同時澄清大眾對大型公共工程產生的不當疑慮，藉由廉政署、地檢署及調查局的一起審視，整個重大工程過程的監督，確保如質順利完成。

安平再生水廠新建工程是中央的「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」中的6座示範廠之一，目標將放流水回收再利用供給南部科學園區使用，涉及區內諸多高科技廠商之生產營運，任務重大，為營造優質公共工程採購環境，因此台南市政府才成立廉政平臺，協助水利局順利推動工作，也能達成水資源循環再利用的目標。

廉政署長鄭銘謙表示，事前防範不僅可以提早診斷出潛存風險，提供對策，為機關清廉把關，亦可協助同仁排除不當干擾或外力，俾利順利推展行政業務。

檢察長林錦村表示，提及機關首長的決心關係廉政平臺的推動成敗，加上公共工程廠商的誠信履約，及全民參與監督，這些都是讓公務人員勇於任事、公共工程品質提升的因素，另呼籲廠商勿用不當外力介入公共工程，應透過合法運作來獲取合法、合理利潤，台南地檢署將全力協助市府推動此項重大工程廉政平臺之執行。

政風處表示，目前該工程正值採購評選階段，透過廉政平臺跨域整合檢、廉、調、專家學者之相關建議策進行政作為，及各機關、廠商等公私協力，以公開透明方式進行外部監督，發揮風險預防與全民督工力量，提升工程施作品質，積極解決問題，並以預防性思維出發，於採購案發包階段導入廉政治理，分析潛存之風險弊端態樣，預先研擬具體可行之因應策略及解決方案，降低外界不當力量干擾，排除施工過程可能遭遇障礙。

政風處指出，廉政平臺展現推動「陽光、透明」反貪腐決心與「廉潔、效能」公共建設之目標，讓社會各界建立對本重大工程之信心，亦昭示保障廠商合法權益，確保工程順利完成。

▲台南市政府舉辦「安平再生水廠新建工程廉政平臺」啟動儀式，市長黃偉哲等人宣示，攜手營造優質公共工程採購環境的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案由水利局籌辦，定期聯繫台南地檢署、市府相關局處、其他有關政府單位、專家學者及廠商代表等，召開廉政平臺聯繫會議，相互交流工程及法律意見，協調解決工程履約所遭遇問題，適時提供防弊之建言。水利局網站另將建置本案廉政平臺資訊公開專區，適時將工程辦理相關資訊及廉政平臺運作成果上傳，主動發布訊息供外界瞭解及促進民間參與監督，提升行政透明度，強化社會對於公共建設信心，同時達到政策目標行銷之良好機關形象。

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