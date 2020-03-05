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性別和諧從佳里出發　佳里警反家暴慶婦女節

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▲慶祝國際「婦女節」，佳里分局長斯儀仙、警友辦事處主任周文雄，特別提前準備香水蓮花與卡片，贈與分局員警等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慶祝國際「婦女節」，佳里分局長斯儀仙、警友辦事處主任周文雄，特別提前準備香水蓮花與卡片，贈與分局員警等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

3月8日是一年一度的國際「婦女節」，台南市警佳里分局長斯儀仙、警友辦事處主任周文雄，特別提前在5日準備香水蓮花與卡片，贈與分局全體員警及轄內里長、警友…等，除了慰勞一直堅守崗位又要兼顧家庭的辛苦女性員警，男警收到禮物也可藉此轉送背後偉大的母親或老婆，期待性別和諧從佳里（家裡）出發。

▲慶祝國際「婦女節」，佳里分局長斯儀仙、警友辦事處主任周文雄，特別提前準備香水蓮花與卡片，贈與分局員警等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際「婦女節」源於1908年3月8日，美國芝加哥市的女工為了反對資產階級的剝削、壓迫和歧視，為女性爭取自由平等的權利。1910年8月，在丹麥首都哥本哈根召開了國際社會主義者第2次婦女代表大會，以每年的3月8日作為國際婦女節。從此以後，「三八」婦女節就成為世界婦女爭取權利、爭取解放的節日。

▲慶祝國際「婦女節」，佳里分局長斯儀仙、警友辦事處主任周文雄，特別提前準備香水蓮花與卡片，贈與分局員警等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局認為新時代婦女節的意義，除了重視女性的權益外，更強調反家暴，以尊重及關懷創造性別和諧的相處環境。警友辦事處主任周文雄表示，警察工作辛苦，女警要兼顧家庭及工作，非常不易；男警所以得在工作上付出，要感謝背後家人尤其是配偶及母親的支持，在特殊節日一定要把握機會表達謝意，且提醒警察同仁要多關懷家庭，照顧好自己的健康，在佳警為治安奉獻時，警友辦事處會作為警察最強力的後盾。

▲慶祝國際「婦女節」，佳里分局長斯儀仙、警友辦事處主任周文雄，特別提前準備香水蓮花與卡片，贈與分局員警等人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長斯儀仙表示，數據顯示，台南市2013至2019年家庭暴力案件通報數及每10萬人發生數，皆為六都最低，是「性別和諧宜居城市」，今日透過贈花活動，要求分局男性員警同仁體恤另外一半的辛勞，回家一定要向母親、妻子表達感謝之意，把愛說出來，並希望由佳里分局開始提倡性別的和諧，經由家庭和樂及兩性的相互尊重，減少彼此之間的衝突，降低家暴案件的發生，進而達成宜居城市的願景，讓「性別和諧從佳里（家裡）出發」。

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