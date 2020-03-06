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買到「情侶限定」放閃口罩！她笑「機器累了」　眾人轉念：很有紀念價值

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▲▼ 瑕疵口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲情侶黏踢踢版口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

本站日前報導《藥局買口罩...開袋噴出「刺眼夕陽光」！潮度破表她笑翻：戴出去需要勇氣》，文中羅列網友們買到的各種花色口罩。近日也有網友群起分享自己拿到的瑕疵品，笑說雖然不見得能使用，但轉念一想，也能當做獨一無二的紀念品收藏。

「機器也累了。」女網友5日在臉書「爆廢公社」貼出買到的瑕疵口罩，只見其中一條口罩掛耳沒有分割完全，連接著兩片紫色口罩，若一人戴一片，就可以黏踢踢不分離，讓她開玩笑說「紫色是情侶專用。」

請繼續往下閱讀...

而另外一片亮黃色的口罩，左耳的鬆緊繩則是被分成了兩段，形成兩個大小不一的掛耳，讓網友們笑說「是長出副乳嗎？」

▲▼ 瑕疵口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲口罩長出小耳朵 。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也邀請大家分享拿到的瑕疵品，留言可見有人拿到沒有掛耳的、或是單邊就有雙掛耳的，還有人拿到沒有完全封口的口罩，笑說是「口罩型收納袋」。

其他網友則表示情侶口罩太值得做紀念，「連口罩都可以放閃」、「3/14限定款嗎」、「比中樂透還難，要惜福」、「NG品還是有紀念價值的」、「還是要謝謝口罩工廠和口罩國家隊的付出」。

▲▼ 瑕疵口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 其他瑕疵口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 瑕疵口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，總統蔡英文5日也在臉書上感謝努力參與防疫的業者。她指出，在經濟部長沈榮津的協調下，台灣把要花半年才能完成的60條產線，縮短至20天就完成任務，組成「口罩國家隊」並非奇蹟，而是台灣人團結努力的成果。

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