模仿朴敘俊《梨泰院》呆萌栗子頭...太座+設計師笑噴！　反差照狂吸1.9萬讚

▲朴敘俊在《梨泰院Class》中的造型。（圖／Netflix提供）

記者張嘉晏／綜合報導

近期話題性十足的韓劇《梨泰院Class》中，男主角朴敘俊忠於漫畫原著，剪了一顆「栗子頭」拍戲，呆萌的髮型吸引不少劇迷爭相模仿。一名女網友日前就和設計師說好，要幫先生剪出一樣的髮型，怎料反差照一曝光，竟引發大票網友迴響，笑翻表示「其實剪得很像欸」、「時尚的完成度在於臉」。

「世路頭不是那麼好駕馭的啊！」一名女網友在臉書「爆廢公社」中出賣老公的新髮型，只見她拿一張朴敘俊的照片給設計師參考，事後再請先生以同樣的姿勢拍模仿照，不過似乎創造出截然不同的感覺。

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▲先生眼神超死啊XD（圖／原PO授權提供）

「求我家老公內心陰影面積！」原PO向《ETtoday新聞雲》透露，其實這個髮型並非先生本意，而是她事先和髮型師串通好的。當時老公只知道要去剪髮，還認真要求自己想剪的髮型，殊不知設計師和太太已經在一旁笑到不行。

原PO笑說，先生剪完後看到這麼短的瀏海雖有抗議一波，但仍於事無補，設計師直接收工不理。

貼文一出，先生厭世的表情已經吸引了近2萬人按讚，大家紛紛湧入留言，對於設計師的技術讚聲一片，「剪得很好啊」、「髮型一樣......臉不一樣」、「時尚的完成度，在於臉」、「臉的大小設計師改變不了」、「髮型無誤」、「其實剪得很像欸」。

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