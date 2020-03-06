拆開壞掉的行動電源…金屬片刻滿整面「般若心經」！　網起雞母皮：有隱情

▲自己修行動電源，意外發現裡面有心經。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

很多人會隨身攜帶行動電源，不過，內部長怎樣卻很少人知道。一名網友使用的「行動電源手機殼」日前報銷了，於是他拆開外殼自行更換電池，怎料一打開，內部黏著一大塊金屬片，上面用繁體字刻滿「般若波羅蜜多心經」，不禁覺得一陣背脊發涼。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，可見行動電源手機殼內部除了有電路板、電池，另一面的塑膠殼還黏著整片心經，讓他懷疑自己是否買到加持過的行動電源，或是廠商想在看不見的地方，默默守護著每一位消費者，「還是說我默默的解除了什麼封印？」

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▲應該只是想保佑自家產品不要出問題。（圖／翻攝自爆廢公社）



部分網友指出，行動電源裡出現心經實在有點毛毛的，似乎是不乾淨的東西，才需要透過經文來鎮壓，「感覺有隱情」、「說真的還蠻怪的」、「有故事的手機？」

理性的網友猜測，應該是過去行動電源發燙、爆炸意外層出不窮，廠商為了祈禱自家產品使用順暢，不要發生任何故障或燒毀情形，所以在內部刻上心經，就像工程師會在機台上放綠色乖乖一樣道理，象徵機器「乖乖」聽話不當機，「那是怕它爆掉的乖乖符」、「加持產品電池，減少爆炸機率。」

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