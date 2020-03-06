攻擊蔡阿嘎主嫌「我一個人幹的！和老闆無關」　3大疑點曝光2人關係

▲主嫌員工（前）遭逮後護航共犯老闆（後），3大疑點曝光均遭移送。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

百萬Youtuber蔡阿嘎，3日在住家附近遭黑衣人伏擊，警方逮捕攻擊嫌犯以及另名共犯，2人為老闆與員工關係，主嫌雖一肩扛起責任，但警方仍直覺疑點重重，包括2人一起在北投勘查地形、主嫌犯案前後都打給老闆，以及警方上門老闆直言「我知道什麼事情」等三大疑點。

據悉，網路長青樹蔡阿嘎活躍於Youtube多年，騎車載著孕妻在3日下午4時許遭26歲的陳姓嫌犯攻擊，陳男事後徒步逃往士林夜市跳上計程車上逃逸，警方發現陳嫌在排氣管改裝廠工作的36歲董姓老闆涉嫌在2日載陳勘查地形，隨即在林口將2人逮捕。

但2人說詞兜不攏，陳嫌幾乎一肩扛起所有責任，但警方則認為疑點重重，首先2人供稱係因陳將客戶重機送回北投，董姓老闆則是從林口騎車將陳載回，陳則趁隙勘查地形，但警方打臉，監視器僅錄下2人騎車在北投亂繞，根本沒有將重機交給客人一事。

其次，警方發現陳姓嫌犯在犯案前有與老闆以通訊軟體聯繫，在犯案後也以電話與董姓老闆聯繫，但對此陳嫌則辯稱「當天是問老闆要不要回去上班」，董姓老闆也表示，「當天公司沒車，所以讓陳姓員工出去放風」。

最後，當警方在5日在林口中山路找到董姓老闆時，董姓老闆當場低頭，並透露「我知道什麼事情」，讓警方更加懷疑，董姓老闆原本就是知道內情，最後也將董姓老闆與陳姓員工依照傷害罪嫌送往士林地檢署偵訊。

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