執行署查扣7000片「未認證」醫用口罩　10日開賣「一包5片20元」

▲新冠疫情爆發後，藥局前總是大排長龍，執行署士林分署將於3月10日至24日間，於每周二上午11時拍賣先前查扣的口罩，民眾可憑身分證領號碼牌，每人限購1包。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者羅志華／台北報導

自新冠肺炎疫情爆發後，民眾爭相搶購口罩，近日來在各藥局門口總是大排長龍，而法務部執行士林分署因應現況，將於3月10日上午11時首次拍賣先前查扣的7000個口罩，並持續在3月10日到24日期間，於每周二上午11時在士林分署拍賣，每人憑身分證領號碼牌、限購一包，每包含5片口罩，售價20元。

士林檢方日前查獲不法業者，涉嫌未經核准製造口罩、OK繃等醫療器材，但因查扣的口罩未經認證為醫療用、不符合衛福部徵用標準，便改由士林分署拍賣，將於3月10日至24日期間，每周二上午11點，在台北市內湖區康寧路三段51號（文湖線胡洲站1號出口）右側公佈欄處拍賣，民眾可先備妥零錢，於上午10點至11點到場憑身分證領取號碼牌，拍賣數量有限，3月10日、17日各限額255名，3月24日則依口罩剩餘狀況安排。

士林分署呼籲，健康民眾應將口罩留給有迫切需要的人士，提醒民眾不忘勤洗手、必要時戴口罩、少去人多的場所，若回國後身體不適、於14天內出現疑似症狀者，請立即撥打免付費防疫專線（1922、0800-001-922），並戴上口罩盡速就醫。

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