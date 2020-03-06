藥局發口罩有風險　彰化免費送549名藥師每人2片

▲縣內藥師齊喊話口罩不能少。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

因應新冠肺炎疫情，彰化縣內有340家社區健保藥局配合中央流行疫情指揮中心「口罩販售實名制」，藥師每天忙著協助承擔販售口罩的重責，卻無法像醫護人員般有配發防疫口罩，縣府聽到基層藥師的聲音，為了他們的健康，也提供全縣549名藥師發2片口罩，未來口罩配給數量充裕下，將一次配發30天的量。

▲彰化縣長王惠美感謝縣內藥師。（圖／記者唐詠絮攝）

中央流行疫情指揮中心宣布自2月6日採「口罩販售實名制」，民眾須至健保特約藥局購買口罩，藥師成為民眾接觸的第一線專業醫事人員。社區健保藥局大多以一人藥師為大宗，大小事全包，平時提供處方箋調劑與用藥諮詢服務，更於全民防疫期間，配合防疫工作，協助口罩販售。過程中，藥師也扮演防疫衛教角色，向民眾宣導正確防疫觀念，避免民眾不必要的恐慌。

▲3月5日開始領口罩增加片數。（圖／記者唐詠絮攝）

6日縣長王惠美與衛生局長葉彥伯等人到溪湖鎮的藥局向第一線藥師感謝致意，彰化縣藥劑生公會理事長黃萬福表示，口罩販售實名制雖然是一個好制度，但實施過程有點太急、太快了，導致基層人員一下子忙不過來，雖然如此，他們仍很樂意為百姓付出、為國家幫忙，很辛苦，但是民眾拿到口罩高興的表情，讓他們願意持續付出。

▲彰化縣長王惠美感謝縣內藥師。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯也向縣民提醒，持有醫師開立慢性病連續處方箋的民眾，除了可於就診醫療院所調劑領藥外，亦可選擇至社區藥局領藥，由專業藥事人員提供用藥諮詢服務，以減少進出醫院的頻率，降低感染風險。防疫是長期抗戰，需要大家一起努力，共同完成抗疫使命。

►腦公！你不可以賴帳喔