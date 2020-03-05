受疫情波及店家停歇業　桃園稅務局主動減課房屋稅

▲桃園稅務局將針對受疫情波及，而停歇業的店家主動減課房屋稅。（圖／稅務提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市多家老字號餐廳，因受新冠肺炎疫情影響，近月來，被迫暫停營業或歇業，針對上述情事，市府地方稅務局5日表示，該局將會蒐集相關資料，主動輔導納稅義務人適用較低房屋稅率，而其停業範圍於停業期間，可節省3成房屋稅負擔。

桃園市政府地方稅務局表示，為減輕商家受疫情影響，如有商家因而停、歇業，該局將主動輔導辦理適用較低房屋稅率，如店舖房屋原按營業用稅率3%課徵，現況已為空置，則改按非住家非營業用較低稅率2%課徵，若部分範圍停用亦可依面積比例適用。

該局特別提醒，房屋稅是依實際使用情形按月計課，於當月15 日以前變更者，當月份即改按適用稅率，16日以後變更者則於次月適用。該局舉例說明，如餐廳原對外營業用面積為1,000平方公尺，自2020年3月1日至6月30日短暫停用部分面積500平方公尺對外營業，且原擺設的營業用器具或餐桌椅均已搬空，則2020年3月至6月計4個月，可改按非住家非營業用稅率2%，其停業範圍於停業期間可節省3成房屋稅負擔。

如欲瞭解該局提供疫情之多元服務，可掃描QR-Code或連結 https://reurl.cc/b61W6y即可至「肺炎疫情稅捐申辦專區」。如您有任何疑問或不明瞭之處，請利用該局服務電話，將有專人竭誠為您服務。

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