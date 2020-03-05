台中女買口罩被告知「在基隆買過」　怒告偽造文書揭開真相

▲有台中的民眾領口罩發現，自己在基隆領過了，因此怒告偽造文書。（示意圖／記者孫于珊攝）



記者林彥臣／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，政府祭出口罩實名制讓全民能夠在健保藥局購買口罩，一名台中的李姓女子日前到住家附近的藥局購買口罩，卻被告知已經在基隆買過了，讓她懷疑健保卡遭到盜用，因此怒告偽造文書，經過警方調查之後才揭開真相。

根據《中國時報》報導，台中李姓女子2月29日前往住家附近的藥局買口罩，卻被藥師告知她的卡號在基隆已經買過，但是李女的健保卡沒有遺失過，懷疑是遭到冒用領取，於是在台中轄區內派出所報案「偽造文書」，全案經單一窗口轉至基隆市警察局第一分局延平街派出所處理。

基隆警方於3月2日晚間獲報後，隨即通知藥局藥師及領取口罩人到派出所說明了解，經調查發現，台中李姓女子與領取人基隆陳姓女子的身分證字號差1碼，由於陳女的健保卡晶片疑似受損，導致讀卡機無法讀取，藥局人員只能改以手動方式輸入身分證字號。

▲後來藥局寄了4片口罩，讓李女順利得到口罩。（示意圖／記者湯興漢攝）



警方表示，陳姓女子將身分證字號寫在紙上，疑似寫太快，導致其中一碼寫錯，再加上工作人員輸入後未再確認個資正確性，才會導致這一場誤會，藥局後續除重新輸入補正外，也在事後寄4片口罩給台中李女，雙方都得到配額應領的口罩，才平息這場風波。

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