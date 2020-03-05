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復工緩慢衝擊供應鏈！蘋果、三星「慘況曝光」...華為海外銷量直接腰斬

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▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

蘋果超過99%手機都在大陸生產和組裝。（圖／記者林世文攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球約70%的智慧手機都在中國大陸生產製造，然而在新冠肺炎衝擊下，不僅銷售旺季遭遇「寒冬」，復工緩慢也讓手機廠商面臨供應鏈調整能力考驗。蘋果更是大受影響，其超過99%手機都在大陸生產和組裝，三星、華為也都收到不同程度的衝擊。

Strategy Analytics發布報告稱，全球70%的智慧手機都在中國生產製造，隔離限制導致工廠開工延誤、勞動力供應短缺，影響全球智慧手機的供應鍊和製造產能。

▲富士康深圳龍華廠內員工錯峰用餐。（圖／翻攝新華網）

▲富士康深圳龍華廠內員工錯峰用餐。（圖／翻攝新華網）

蘋果手機面臨來自於大陸廠商的衝擊更為激烈，其在2月17日的通告中稱，因中國區需求疲軟、全球範圍內的供應鏈暫時出現短缺、工廠復工緩慢、銷售受阻，預計一季度營收會低於預期。消息公佈後，蘋果股價瞬間大跌。

中國是蘋果最大的生產基地，超過99%的蘋果手機在中國生產和組裝。據蘋果公司最新財報，北美、歐洲、中國是其三大市場，分別佔營收的45%、25%和15%，而富士康是全球最大的電子產品代工企業，美國蘋果公司依賴其生產手機等產品，富士康難以大規模復工，勢必影響手機產量。

▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲鴻海富士康。（圖／路透）

為了激勵在職員工加速返回職位，富士康員工激勵獎金再漲。深圳園區面試官稱，3月31日前新入職員工將獲得7110元（人民幣，下同）入職獎金，該獎勵僅針對負責蘋果手機和平板電腦業務的iDPBG和iDSBG部門，而此前1.5萬個名額已報滿，24日放出500個名額10分鐘報滿。據瞭解，深圳園區和鄭州園區是富士康在大陸最大的2個廠區，員工總數超40萬人。

瑞士銀行分析師Timothy Arcuri認為，疫情引發的供需問題或致2月的銷售數字更糟，蘋果6月財季的復蘇情況更多地取決於需求面，很難預測。

▼鴻海富士康鄭州廠復工。（圖／翻攝微博 ZAZKE）

▲鴻海富士康已接獲大陸政府同意鄭州廠復工，深圳廠協調中。（圖／翻攝微博 ZAZKE）

穩坐全球第一大手機廠商交椅的三星也受到了疫情衝擊。此前，越南工業和貿易部表示，該國製造業正面臨由新冠肺炎疫情引發的供應鏈問題，這可能導致三星新款手機的生產推遲，且由於在材料和設備方面，很大程度上依賴中國，這使得越南在疫情爆發時變得脆弱。

而華為方面，近日正式向海外市場推廣華為移動服務（下稱HMS）和應用商店AppGallery，由於HMS的海外生態剛起步，諸多內容和功能有待完善。Strategy Analytics預計，2020年華為智慧型手機的海外銷量會同比下滑超過50%，在西歐的下滑幅度會更大。

打響2020年手機線上發布會第一槍的小米，2月13日正式發布了5G旗艦小米10系列手機。華菁證券分析師周雅婷認為，小米的智慧手機業務難以保持8%至9%的毛利率水準，原因在於中國5G基站建設進程可能會推遲，從而影響5G手機的應用，給小米智慧型手機業務帶來平均售價壓力，以及疫情期間可能會產生額外的運營成本。

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